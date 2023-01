Dom Literatury zostaje na pl. Zamkowym. Przynajmniej na dwa lata Adrian Pieczka 03.01.2023 14:06 Dom Literatury w Warszawie pozostanie w swoje dotychczasowej siedzibie. Dzielnica Śródmieście podpisała z Fundacją placówki nową umowę dzierżawy kamienic przy Placu Zamkowym w Warszawie. Poprzednia trzyletnia umowa wygasła 31 grudnia.

Dom Literatury zostaje na pl. Zamkowym (autor: Fundacja Dom Literatury i Domów pracy Twórczej)

Umowa z Fundacją Dom Literatury została podpisana na najbliższe dwa lata. – Będzie to miejsce dostępne dla wszystkich literatów, otwarte na mieszkańców. Do organizacji, które dotychczas zajmowały to miejsce, dołączą nowe – mówi rzecznik dzielnicy Śródmieście Paweł Siedlecki.

Do grona organizacji dołączy Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Unia Literacka.

Dom Literatury przy Krakowskim Przedmieściu istnieje od ponad 70 lat.

