Deszcz, mgły, przymrozki, a nawet śnieg. Czy warszawscy drogowcy są gotowi na sezon jesienno-zimowy? Adam Abramiuk 17.10.2023 20:48 Deszcz, mgły i pierwsze nocne przymrozki. Kierowcy, uważajcie na drogach - ostrzega Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W związku z jesienną aurą, która nadeszła nad Mazowsze, znacznie pogorszyły się warunki do jazdy. W prognozach są też już pierwsze opady śniegu. Sprawdziliśmy, czy drogowcy są na niego gotowi.

Ślisko na drogach (autor: RDC)

Nie trudno o wpadnięcie w poślizg - ostrzega Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jesienna aura nie sprzyja kierowcom. Na Mazowszu pojawia się deszcz, mgły, a także przymrozki.

- Gwałtowne zmiany temperatury mogą sprawiać, że drogi stają się śliskie i te drogi mogą być także śliskie, bo na asfalt spadają także liście z drzew. Należy bezwzględnie zastosować zasadę, aby tam, gdzie nie czujemy się zbyt pewnie na drodze, zmniejszyć prędkość i zwiększyć dystans między poprzedzającymi pojazdami - mówi Mikołaj Krupiński.



- Uważajmy też po zmroku - dodaje Krupiński. - Jesień to także ten okres, kiedy dni stają się krótsze, co oznacza, że dłużej podróżujemy po zmroku. Warto upewnić się, że oświetlenie naszego pojazdu jest sprawne, a my jako kierujący mamy dobrą, wystarczającą widoczność - wskazuje.



Szczególnie trudności w jeździe mogą pojawiać się w nocy. Temperatury spadają teraz blisko 0 stopni.

Warszawa i GDDKiA przygotowana na śnieg

Wraz z połową października warszawskie służby oczyszczania są gotowe na wyjazdy. Mimo, że to dopiero jesień - to w weekend w prognozach pierwsze opady śniegu. Sól i piach przygotowane, a pługi i posypywarki czekają w gotowości.

- Firmy z którymi mamy kontrakt, muszą być już w całodobowej gotowości - mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. - W razie potrzeby na warszawskie ulice maksymalnie może wyjechać ponad 300 pługów i posypywarek. Jednak w takiej bardziej standardowej akcji, kiedy trzeba zabezpieczyć przed śliskością te ulice, którymi jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej, do akcji wyjeżdża 170 pojazdów - tłumaczy.



ZOM cały czas monitoruje także sytuację pogodową.

- Całodobowo monitorujemy prognozy pogody, które spływają z różnych źródeł, sprawdzamy także informacje ze stacji meteorologicznych, rozlokowanych na warszawskich ulicach. Kontrolerzy w terenie sprawdzają, jaki jest rzeczywisty stan dróg. Działania podejmujemy adekwatnie do potrzeb - dodaje Niedziałek.





Pod ZOM podlega 1500 km warszawskich ulic - to główne arterie którymi kursuje m.in. komunikacja publiczna. Do tego dochodzą drogi w zarządach dzielnic, spółdzielni czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta ostatnia także jest gotowa na zimę.

- Nasz sezon zaczynamy w połowie października. Magazyny mamy wypełnione solą - mówi rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska. - Korzystamy z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym możemy podejmować także działania prewencyjne, jak np. posypywanie dróg solą, tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg. Gromadzimy informacje z 70 drogowych stacji pogodowych i 104 punktów z laserowym pomiarem temperatury nawierzchni oraz temperatury powietrza - tłumaczy.





Sieć dróg krajowych i szybkiego ruchu na Mazowszu wynoszą w sumie 2360 km.

