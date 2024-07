Ruszają prace nad czwartą linią metra w Warszawie [SPRAWDŹ TRASĘ] RDC 12.07.2024 10:41 Wybrano firmę, która wykona prace przedprojektowe dla IV linii warszawskiego. Firma Metroprojekt przygotuje również koncepcję przebiegu linii M4 i dokumentację niezbędną do realizacji kolejnych etapów planowanej inwestycji. Wyniki tych prac będą znane w 2027 roku.

Metro (autor: RDC)

Najwyżej ocenioną ofertę w przetargu na prace przedprojektowe dla IV linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową złożyła firma Metroprojekt sp. z o.o. Zaproponowana kwota wynosi 52,2 mln zł.

– Konsekwentnie realizujemy plan budowy – złożonego z pięciu linii – systemu metra w Warszawie do 2050 roku. Dziś wykonaliśmy kolejny ważny krok na tej drodze. Wybraliśmy firmę, która zrealizuje prace przedprojektowe dla linii M4 – mówi Rafał Trzaskowski. – Rozbudowa transportu publicznego w stolicy to niezmiennie jeden z moich priorytetów. W czasie mojej pierwszej kadencji oddaliśmy do użytku aż 11 nowych stacji metra. 3 kolejne i stacja techniczno-postojowa są w trakcie budowy, powstają już projekty dla pierwszego odcinka linii M3. Nie zwalniamy tempa! – dodaje prezydent m.st. Warszawy.

Postępowanie zostało ogłoszone w marcu br. W międzyczasie wszystkie zgłoszone oferty badała komisja składająca się z przedstawicieli biur i jednostek miejskich oraz reprezentantów dzielnic. Dodatkowo procedurę przetargową w zakresie odwołań od nieodtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa rozstrzygnęła Krajowa Izba Odwoławcza, która swoje orzeczenie wydała 3 lipca.

Metro bez maszynisty?

Kolejnym etapem w przygotowaniu koncepcji linii M4 będzie podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu. Gdy to się stanie, rozpoczną się prace. Opracowany zostanie między innymi projekt koncepcyjny z licznymi analizami, przygotowana będzie też dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska.

Prace przedprojektowe mają również dać odpowiedzi na pytania, czy możliwe będzie zastosowanie prowadzenia ruchu pojazdów autonomicznych (poruszających się bez udziału maszynisty) oraz zastosowanie na stacjach systemu drzwi peronowych.

Całość ma być gotowa za trzy lata i dwa miesiące.

23 stacje i 26 kilometrów

Linia M4 połączy Tarchomin z Wilanowem.

Według przyjętych założeń będzie najdłuższą w Warszawie – ma liczyć 26 kilometrów i 23 stacje.

Osiem przystanków zostanie wyposażonych w komory torów odstawczych. W ramach nowego odcinka powinna powstać również kolejna stacja techniczno-postojowa oraz nowa centralna dyspozytornia.

