Co najmniej 166 poszkodowanych przy odpalaniu fajerwerków. Pracowita noc sylwestrowa dla ratowników w stolicy Adam Abramiuk 02.01.2023 09:34 Stołeczne pogotowie podsumowuje sylwestrowy weekend - który był naprawdę pracowity.

Ratownicy mieli ponad 880 wyjazdów - to znacznie więcej niż w standardowym dniu - mówi rzecznik Meditransu Piotr Owczarski.

Stołeczne pogotowie podsumowuje sylwestrowy weekend (autor: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie)

- Taka średnia liczba wyjazdów naszych zespołów ratownictwa medycznego to jest od 650 do 720 wyjazdów. Także w porównaniu z tą nocą, kiedy przyszły niskie temperatury i pojawiła się ślizgawka na drogach, można ją generalnie porównać. Sytuacja była trudna natomiast nie były to skrajne przypadki - zaznacza rzecznik.

Jak dodaje rzecznik, świadomość zagrożenia w społeczeństwie jest coraz większa.

- Fajerwerki są coraz bardziej skomplikowane i nieumiejętne obchodzenie się z nimi może spowodować bardzo poważne urazy rąk, czy nóg czy innych części ciała i to trwałe. Trzeba sobie te statystyki wziąć do serca i przy planowaniu kolejnego sylwestra warto pamiętać, że jeśli nie potrafimy to warto 10 razy się zastanowić zanim się podejmie decyzję o tym żeby samemu je odpalić. Być może warto poprosić kogoś kto potrafi to robić - podkreśla rzecznik.

W miniony weekend policja zatrzymała na drogach w Warszawie i okolicach blisko 40 pijanych kierowców.

Czytaj też: Jest decyzja inspekcji budowlanej po pożarze płockiego szpitala