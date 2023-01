„Chcemy wygrać z sepsą!”, czyli 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy RDC 29.01.2023 20:24 Ponad 120 tys. wolontariuszy, tysiące aukcji oraz wydarzeń – tak w liczbach wygląda 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zbiera na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (autor: Albert Zawada/PAP)

Tegoroczny finał WOŚP przebiegł pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. Od początku swojej działalności fundacja zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń.

Pieniądze zbierane podczas 31. Finału WOŚP zostaną przeznaczone na zbiera wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

Po raz pierwszy orkiestra będzie grała dla wszystkich – małych i dużych pacjentów.

W tegorocznym finale WOŚP uczestniczyło ponad 120 tys. wolontariuszy w kraju i zagranicą, którzy zbierali pieniądze do puszek. Przygotowano 225 tys. puszek oraz 35,7 mln serduszek w wersji polskiej i ponad 1,55 mln w wersji angielskiej. Uruchomiono ponad 1,6 tys. orkiestrowych sztabów, które koordynowały tysiące imprezy i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata

W Warszawie studio, z którego był transmitowany finał WOŚP, ustawiono na Placu Defilad. Na Placu Bankowym zaś odbywały się koncerty; stamtąd też wystartował bieg „Policz się z cukrzycą”. W ramach aukcji WOŚP w stolicy można było wylicytować udzielenie ślubu przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego lub rejs po Wiśle, w którym prezydent będzie sternikiem.

W organizację aukcji włączył się też miejskie spółki – m.in. warszawskie zoo (spacer po ogrodzie zoologicznym z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem), czy stołeczny Zarząd Zieleni (rejs po Wiśle).

W Radomiu z kolei, oprócz koncertów, odbyły się pokazy zabytkowych samochodów oraz gry i zabawy dla najmłodszych.

Na co zbiórka WOŚP?

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.

