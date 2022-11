Bypass dotarł na Stadion Narodowy. "Przed nami skomplikowana operacja" Natalia Rozbicka 28.11.2022 17:00 Główny element już w Warszawie. Na Stadion Narodowy dotarł bypass. Dzięki niemu eksperci będą mogli lepiej przyjrzeć się uszkodzonej konstrukcji dachu. Dopiero wtedy ocenią, jak długo obiekt pozostanie zamknięty.

Stadion Narodowy (autor: Mariusz Cieszewski/flickr)

- Dotarł już na stadion, czekamy jeszcze na kilka elementów dodatkowych, które mają dotrzeć do nas jutro - mówi Małgorzata Bajer, rzeczniczka operatora Stadionu Narodowego.



- Przed nami skomplikowana operacja - podkreśla rzeczniczka. - Po dostarczeniu wszystkich elementów, po skompletowaniu całej konstrukcji przystąpimy do montażu. Należy jednak pamiętać, że bypass to jednak konstrukcja ważąca około 6 ton, którą musimy zamontować na wysokości około 45 metrów, licząc od poziomu płyty - mówi.





Prace potrwają co najmniej tydzień.

- Tak jak wskazują eksperci, jest to proces bardzo skomplikowany i wymagający. No i według właśnie wszystkich tych osób, które pracują z nami nad montażem bypassu, będzie ten proces trwał od jednego do trzech tygodni - wskazuje Bajer.



Stadion Narodowy jest zamknięty do odwołania, w związku z wykryciem usterki konstrukcji dachu.

