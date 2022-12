Burmistrz Woli: na Obozowej za mało niskopodłogowych tramwajów Cyryl Skiba 09.12.2022 16:59 Więcej niskopodłogowych tramwajów na Obozowej. Chce tego burmistrz Woli po sygnałach od Wolskiej Rady Seniorów. Władze dzielnicy podkreślają, że w tym rejonie mieszka wielu seniorów i rodziców z dziećmi.

Tramwaj (autor: Janusz Jakubowski/Wikimedia Commons)

- Infrastruktura nie ułatwia podróżowania - mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski. - Jest wiele przystanków bez wysepek, na których to wysiada się prosto na jezdnię. Postulat Wolskiej Rady Seniorów jest bardzo ważny, a niskopodłogowych tramwajów brakuje szczególnie w składzie linii 23. Co trzeci pojazd na trasie między Nowym Bemowem a Pragą Północ od 6 do 20 to skład starego typu - wyjaśnia.





Linia obsługująca Koło na warszawskiej Woli jest jedną z najstarszych linii tramwajowych w Warszawie - obok linii na ul. Kawęczyńskiej i ul. Stalowej - które nie mają wysepek. Wsiada się i wysiada prosto z jezdni.

Tramwaje Warszawskie odpowiedziały, że zapoznają się z apelem. Tłumaczą jednak, że rozkład jest tak układany, by niskopodłogowce jeździły naprzemiennie ze starszymi modelami.

