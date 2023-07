Burmistrz Pragi Południe wydawał pozwolenia niezgodne z miejscowym planem? Dzielnica odpowiada Przemysław Paczkowski 07.07.2023 18:03 Miasto Jest Nasze oskarża burmistrza Pragi Południe o wydawanie pozwoleń na budowę niezgodnie z miejscowym planem. Aktywiści ujawnili wynik kontroli przeprowadzonej przez stołeczny ratusz w dzielnicy, która wykazała kilka uchybień. Z 86 przypadków, biuro kontroli zgłosiło swoje uwagi do czterech decyzji.

Urząd dzielnicy Pragi Południe (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oskarżają burmistrza Pragi Południe o wydawanie pozwoleń na budowę niezgodnie z miejscowym planem. Dzielnicowy ratusz twierdzi, że prawda jest zupełnie inna.

- To uchybienia o nieznacznej skali - tłumaczy rzecznik Pragi Południe Andrzej Opala. - To są drobiazgi. Szkoda, że tak się stało. To jest rola ich stowarzyszenia, że patrzą na ręce władzom, ale jest naprawdę dużo ważniejszych problemów, spraw, na które warto było zwrócić uwagę niż szukanie dziury w całym i problemu tam, gdzie go nie ma - mówi.





W jednym z przypadków chodziło o wydanie zgody na nadbudowę budynku na Saskiej Kępie do wysokości 12,24 m. Plan miejscowy zakłada w tym miejscu maksymalnie 12-metrowe budynki.

- Urzędnicy ogólnie pozytywnie ocenili kontrolę - dodaje Opala. - W tym przypadku naprawdę mamy do czynienia z uchybieniami a nie z łamaniem prawa. Mamy do czynienia z dobrą wolą, a nie z korupcją. Chodzi o to, żeby dzielnica się rozwijała i żeby ludziom mieszkało się wygodniej, a nie, żebyśmy pilnowali 20 cm - wyjaśnia.



Jak słyszymy, dzielnica oczekuje przeprosin i wycofania oskarżeń ze strony aktywistów.

