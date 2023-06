Ostatni moment na oddanie głosu w budżecie obywatelskim Warszawy Jerzy Chodorek 30.06.2023 15:24 Dziś jest ostatni dzień, w którym można oddać głosy na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Warszawy. Do tej pory zagłosowało prawie 55 tysięcy mieszkańców. Naczelniczka Wydziału Budżetu Obywatelskiego Justyna Piwko przekazała w audycji „Jest sprawa”, że wszystkich zgłoszonych projektów było łącznie ponad 1700.

Ostatnia szansa na oddanie głosu w BO Warszawa (autor: BO UM Warszawa)

Dzisiaj ostatni dzień głosowania w warszawskim budżecie obywatelskim. W dziesiątej edycji, mieszkańcy stolicy mają do wyboru 1000 propozycji.

Naczelniczka Wydziału Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Justyna Piwko powiedziała na antenie RDC, że zgłoszeń było jeszcze więcej.

— Wszystkich projektów, które mieszkańcy zgłosili, było ponad 1700. Trzydzieści procent z tego odpadło na etapie oceny, to znaczy urzędnicy sprawdzali, czy te projekty są możliwe do realizacji w ciągu roku — oznajmiła Piwko.

Justyna Piwko dodała, że dostępnych jest dużo kategorii.

— Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno z obszaru kultury, zdrowia, edukacji, infrastruktury jak i przede wszystkim zieleni, bo tych zielonych projektów zawsze jest bardzo dużo — wymieniła.

Czym jest budżet obywatelski?

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.

Głos można oddać na stronie bo.um.warszawa.pl

Posłuchaj całej audycji: „Jest sprawa” Budżet obywatelski w Warszawie

