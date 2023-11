Boją się wysiedlenia. Lokatorzy kamienicy przy Wrzesińskiej protestują Miłosz Kuter 20.11.2023 18:14 Lokatorzy kamienicy przy Wrzesińskiej 14 w Warszawie protestowali w poniedziałek przed urzędem dzielnicy Praga Północ. Mieszkańcy domagają się poszanowania ich praw. Boją się, że władze dzielnicy planują wysiedlić dotychczasowych lokatorów pod pretekstem budowy „Traktu Książęcego”.

Protest lokatorów (autor: RDC)

Przed UD Praga Północ protestowali w poniedziałek lokatorzy kamienicy przy Wrzesińskiej 14 w Warszawie. Nie chcą, żeby władze dzielnicy wysiedliły ich pod pretekstem budowy „Traktu Książęcego”.

- Mieszańcy chcą konkretnych odpowiedzi na pytania - mówi Zenobia Żaczek z Komitetu Obrony Lokatorów. - Domagamy się przejrzystości, pełnej informacji, co się z tym budynkiem stanie i zagwarantowania powrotu tym osobom, które będą chciały wrócić - tłumaczy.

- Nie wiemy, co się z nami stanie - mówi jedna z mieszkanek kamienicy. - Fatalnie się czujemy, po budynku krążą różni architekci, konsultanci, różne dziwne osoby. Nie wiemy, kto ich zatrudnił, co one robią. Nie jest to sytuacja komfortowa, w szczególności, że kamienica jest zamieszkała i nie wiemy, na czym stoimy - dodaje.



Mieszkańcy kamienicy uważają, że dzielnica chce ich kosztem tworzyć jak najlepsze warunki dla deweloperów.

