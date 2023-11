Blisko 5,4 mln zł na modernizację OSiR-u na Żoliborzu Adam Abramiuk 10.11.2023 09:34 Zbliża się modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1. Na ten cel w budżecie Żoliborza zarezerwowano blisko 5,4 mln zł. W przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę i rozpoczęcie prac.

Blisko 5,4 mln zł na modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej (wizualizacja) (autor: OSIR Żoliborz)

Warszawski Żoliborz zarezerwował blisko 5,4 mln zł na modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej. To miejsce z ogromną sportową tradycją. Działał tam jeden z najstarszych klubów w Warszawie, RKS Marymont. W latach 50. powstał tam stadion, jednak teraz stoi on wyłączony z użytkowania z powodu zagrożenia dla korzystających.

Burmistrz Żoliborza, Paweł Michalec zapowiada kompleksową modernizację – W zakresie, który jest opracowywany, jest modernizacja obiektu stadionu lekkoatletycznego, trybun, boiska B, budowa hali sportowej, no i doprowadzenie do takiego stanu, że będzie to wizytówka dzielnicy, ale jednocześnie będzie obiekt, na którego terenie będą ćwiczyli sportowcy. Rekreacja będzie się odbywała.

Miejsce jest częściowo zabytkowe. – Będziemy musieli dokonać ustaleń z konserwatorem w celu uzyskania niezbędnych zgód – dodaje Michalec.

– Będą dokonywane na etapie projektowania, wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji i później w trakcie realizacji będzie to pod kontrolą konserwatora zabytków. Oprócz tego chcemy zwrócić uwagę na szatę zieleni, żeby ten obiekt był też przyjazny dla środowiska, żeby były rozwiązania ekologiczne – mówi Michalec.

Inwestycja jest obecnie na etapie projektowania. W przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę i rozpoczęcie prac.

