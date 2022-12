Białołęka, Ursus, Ochota i Włochy bezpieczne. Mimo zerwanych umów nie będzie przestoju w usuwaniu śniegu i lodu Adam Abramiuk 22.12.2022 06:24 Mieszkańcy Białołęki, Ursusa, Ochoty i Włochów mogą czuć się bezpiecznie. Nie będzie przestoju w usuwaniu śniegu i lodu z chodników, jeśli np. opady pojawią się po świętach. Wcześniej Zarząd Oczyszczania Miasta rozwiązał umowy z firmami odpowiedzialnymi za te zadania, bo nie wywiązywały się z umowy.

- Znaleźliśmy nowych wykonawców - mówi Iwona Fryczyńska z ZOM-u. - Rozwiązaliśmy umowy w czterech dzielnicach na oczyszczanie terenów dla pieszych. To są tereny, które nie przylegają do nieruchomości. Płynnie weszły nowe firmy, które uprzątały to, z czym nie poradziły sobie firmy, z którymi zerwaliśmy kontakty - wyjaśnia.





ZOM od poprzednich firm wyciągnie konsekwencje.

- Naliczyliśmy firmom za niedociągnięcia po poprzednich opadach śniegu na ponad 100 tys. zł - informuje Fryczyńska.





Niedokładne usuwanie śniegu czy lodu może skończyć się tragicznie. Jak informowaliśmy w RDC, we wtorek mężczyzna poślizgnął się na ulicy Targowej na chodniku o który powinien zadbać właściciel pobliskiej kamienicy. 38-latek uderzył głową w chodnik i zmarł na miejscu.

