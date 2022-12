Bez buspasa w stronę centrum w trakcie remontu wiaduktu nad Paryską RDC 16.12.2022 06:24 Nie będzie buspasa w kierunku centrum w trakcie remontu wiaduktu nad Paryską na Saskiej Kępie. Takie rozwiązanie funkcjonuje przy przebudowie Trasy Łazienkowskiej po drugiej stronie Wisły, na wysokości Agrykoli. Na Pradze, gdzie prace ruszą po nowym roku, nie będzie to możliwe.

3 Remont wiaduktu nad Paryską (autor: SZRM Warszawa)

Powodem braku buspasa w stronę centrum podczas przebudowy ma być fakt, że wiadukt nad Paryską jest zbyt wąski.

– Dwa pasy w stronę Grochowa i Pragi Południe, jeden pas w kierunku centrum. Z tych dwóch pasów w kierunku Grochowa jeden będzie dla autobusów, a drugi dla ruchu ogólnego. Ten jeden pas w stronę centrum będzie dla wszystkich – informuje dyrektor miejskiego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamas Dombi.

Wykonawca na remont wiaduktów nad Paryską ma 2,5 roku.

Miasto podpisało już umowę na rozbiórkę i odbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską. Dokument dotyczy także budowy ekranów akustycznych i wymiany nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych – od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Koszt inwestycji to ok. 88,7 mln zł.

Zakończyła się z kolei budowa pierwszego wiaduktu po lewej stronie rzeki. Być może jeszcze w tym miesiącu skorzystają z niego kierowcy, a robotnicy zaczną wyburzanie drugiego z obiektów – tego w kierunki Saskiej Kępy.

Przebudowa Trasy Łazienkowskiej

Rozbiórka i odbudowa wiaduktów nad ulicami Paryską i Bajońską oraz budowa ekranów akustycznych i wymiana nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych – na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej – to kolejny etap realizowanej w ostatnich latach przebudowy Trasy Łazienkowskiej.

Dotychczas wyremontowano: most Łazienkowski, estakady i wiadukty na węzłach z Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim oraz na Przyczółku Grochowskim.

Przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola potrwa do marca 2024 r.

