Awaria sieci trakcyjnej niedaleko Białegostoku. Utrudnienia m.in. na trasie do Warszawy

Z powodu awarii, do której doszło w sieci trakcyjnej na odcinku Baciuty-Łapy w województwie podlaskim, od wczesnego rana w poniedziałek są utrudnienia w ruchu pociągów m.in. z Białegostoku do Warszawy, które mogą mieć opóźnienia do 1,5 godziny. Tak może być do południa.