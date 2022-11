Autobusy nie kursują wg rozkładu. Pasażerowie spóźniają się do pracy, ZTM „przygląda się sytuacji” Adrian Pieczka 30.11.2022 06:24 Autobusy regularnie przyjeżdżają za wcześnie, a Zarząd Transportu Miejskiego rozkłada ręce. Mieszkańcy warszawskich Zawad skarżą się na kursowanie linii 163, 164 i 263.

Problemy z autobusami na Zawadach (autor: Leszek Peczynski/WTP)

Autobusy z przystanków na Sytej w kierunku Wilanowa kursują rzadko, a regularnie odjeżdżają 3–4 minuty przed czasem. Pasażerowie, którzy na nie nie zdążą, docierają spóźnieni do pracy czy szkoły.

– Trasa tych autobusów jest niezwykle trudna do ułożenia rozkładu jazdy – przyznaje rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. – Analizujemy kursowanie autobusów na Sytej i w tej części Wilanowa. Zastanawiamy się, jak zaradzić tej sytuacji – mówi.

Kunert dodaje jednak, że część autobusów z Sytej wcale nie przyjeżdża przed czasem, a jest tam mocno opóźniona, bo wcześniej stoi wiele minut w korkach na Vogla. – Autobus wyjeżdża z pętli już z opóźnieniem w stosunku do swojego rozkładu. Wtedy na przystankach jest o porze bliskiej odjazdu innego kursu, co sprawia wrażenie, że przyjechał on kilka minut za wcześnie, a w rzeczywistości jest to kurs opóźniony – tłumaczy.

Autobusy z Zawad to linie, które mają dowozić pasażerów do węzłów przesiadkowych m.in. w Wilanowie, skąd mieszkańcy innymi liniami mogą dostać się np. do centrum.

