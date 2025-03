Zmiany w ruchu w al. Wilanowskiej. Zamknięta jezdnia i utrudnienia [SPRAWDŹ]

W nocy z czwartku na piątek wprowadzona zostaje tymczasowa zmiana organizacji ruchu w alei Wilanowskiej w Warszawie. Drogowcy zamykają jezdnię pomiędzy ulicą Zdrową a aleją Rzeczypospolitej w kierunku Miasteczka Wilanów, przez co kierowcy w obu kierunkach będą mieli do dyspozycji jedną jezdnię. To ważna informacja również dla pasażerów komunikacji miejskiej.