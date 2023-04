Przebrali się za policjantów i okradli rodzinę spod Warszawy. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, w śledztwie dotyczącym kradzieży pieniędzy i biżuterii należącej do małżeństwa spod Warszawy. We wrześniu ubiegłego roku przestępcy weszli do domu pokrzywdzonych z kominiarkami na twarzy, podając się za policjantów.