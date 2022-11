Agnieszka Kobus-Zawojska z szansą na tytuł Warszawianki Roku. Dziś wyniki Mariusz Niedźwiecki 21.11.2022 10:51 Już dziś uroczysta gala i wyniki plebiscytu na Warszawiankę Roku 2022. Impreza odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wśród nominowanych do tytułu jest nasza redakcyjna koleżanka, współprowadząca "Magazyn Sportowy", multimedalistka olimpijska, wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska.

Agnieszka Kobus-Zawojska (autor: Agnieszka Kobus-Zawojska)

Jak mówiła nasza redakcyjna koleżanka, bycie warszawianką dla niej ma szczególne znaczenie.

- Mam wrażenie, że to po prostu dumna mieszkanka tego miasta. Ja miałam różne propozycje z różnych klubów, czasem wiązało się to z większymi pieniędzmi. Nie chciałam nigdy opuścić Warszawy, bo ja naprawdę czuję się warszawianką. Jestem dumna z tego. Nawet jak jeździłam na jakieś zawody i mówiłam, że jestem z Warszawy, to niestety niektórzy patrzyli na mnie tak "ooo!". Ja jestem dumna, więc mówię o tym - tłumaczyła.



Wśród nominowanych są też m.in. aktorka Maja Ostaszewska, dyrektorka Niewidzialnej Wystawy Małgorzata Szumowska czy Maria Wroniszewska z fundacji Synapsis. Transmisja z gali na profilu miasta na Facebooku i na stronie internetowej plebiscytu.

Czytaj też: Nasza dziennikarka Agnieszka Kobus-Zawojska nominowana w plebiscycie "Warszawianka Roku"!