80. rocznica Rzezi Wołyńskiej. Premier złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza

Przedstawiciele rządu i parlamentu, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki złożyli we wtorek kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. 80 lat temu, w nocy z 11 na 12 lipca, doszło do kulminacji antypolskich zbrodni na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce. Szacuje się, że zginąć mogło około 100 tysięcy osób.