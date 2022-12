5 nowoczesnych ambulansów dla warszawskiego pogotowia Adam Abramiuk 12.12.2022 13:05 Meditrans otrzymał kolejne karetki od samorządu Mazowsza.

- Zostały kupione w ramach dwóch programów. Unijnego i z Budżetu Obywatelskiego - mówiła Elżbieta Lanc z zarządu województwa.

5 nowoczesnych ambulansów dla warszawskiego pogotowia (autor: mazovia.pl)

- Trzy karetki z tego dużego programu unijnego covidowego. Karetki w pełni wyposażone. Każda w kwocie 613 tys. złotych. Dwa kolejne ambulanse z tych 5 , które dzisiaj przekazujemy pochodzą ze środków budżetu obywatelskiego Mazowsza. To są też w pełni wyposażone karetki. Jedna typu volkswagen crafter za kwotę prawie 600 tys. zł. Druga za kwotę 503 tys. złotych - dodaje Lanc.

Nowe pojazdy nie zastąpią dotychczasowych karetek, ale zwiększą tabor pogotowia.

Trafią do miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne, m.in. do Piaseczna.

- Są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt - mówi dyrektor Meditransu, Karol Bielski.

- Nosze wspomagane elektrycznie, takie które pozwalają na dużo większy komfort dla pacjenta podczas transportu do szpitala i tez są dedykowane dla pacjentów, którzy ważą więcej niż przeciętna osoba - opisuje dyrektor.

Ale karetki to nie wszystko.

Do Meditransu trafiło też 60 dezynfektorów powietrza.

- Wnioskowali o to sami ratownicy - mówi inicjatorka zakupu, radna Mazowsza, Katarzyna Bornowska.

- Są niezmiernie potrzebne. Jest to miejscowa pomoc dla ratowników. Będzie to zamontowane w karetkach, które tego nie posiadają. Przydadzą się przede wszystkim zespołom, które każdego dnia pomagają mieszkańcom Warszawy - opisuje radna.

W sumie w stołecznym Meditransie jest teraz 80 ambulansów z których 54 to nowe, karetki. Najstarsza z nich ma zaledwie dwa lata.

