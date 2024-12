35-latek pobił bez powodu seniorkę na ulicy. Trafił do aresztu, grozi mu do 5 lat więzienia

Jest tymczasowy areszt dla 35-latka, który brutalnie pobił seniorkę. Mężczyzna bez żadnego powodu zaatakował idącą ulicą 71-latkę. Kobieta z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala. Agresor trafił do aresztu i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.