200 dzików do odstrzału, 90 do odłowienia. Jest zgoda prezydenta Warszawy Natalia Rozbicka 12.07.2023 15:06 Jest zgoda na odstrzał i odłowienie dzików w Warszawie – o swojej decyzji poinformował dziś prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Zastrzelonych ma być do 200 sztuk, odłowionych do 90. To bardzo trudna decyzja, ale trzeba było ją podjąć – podkreślał prezydent.

Dziki do odstrzału w Warszawie (autor: Andymos, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons)

W pół roku więcej zgłoszeń niż w całym ubiegłym roku - dotyczą dzików w mieście. Jest zgoda prezydenta Warszawy na odstrzał tych zwierząt Zastrzelonych ma być do 200 sztuk dzików, do 90 odłowionych.

- Podjąłem decyzję o tym, żeby dokonać bardzo ograniczonego odstrzału dzików i również odłowienia dzików, bo sytuacja w Warszawie w tych ostatnich miesiącach była bardzo, bardzo trudna - powiedział Rafał Trzaskowski.



Liczba zgłoszeń dotycząca dzików lawinowo rośnie.

- W zeszłym roku mieliśmy 2,5 tys. zgłoszeń. W pierwsze sześć miesięcy tego roku - już 3 tys. zgłoszeń a propos występowania dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy, znaczy w samym mieście, i dlatego bardzo trudna decyzja musiała zostać podjęta - wskazał prezydent.



Odstrzał, ale nie tylko

- To była trudna decyzja - przyznał Trzaskowski. - Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ w tych gminach dookoła Warszawy strzela się do dzików. My byliśmy wyjątkiem, ale również powiedziałem jasno, że zdam się tutaj na opinie ekspertów. Ci jasno powiedzieli o tym, że jeżeli chcemy dbać o bezpieczeństwo warszawiaków, taka trudna decyzja będzie musiała zostać podjęta - dodał.

- To nie są jedyne działania, które mają ograniczyć liczbę dzików na terenach miejskich - wskazał prezydent. - Staramy sobie radzić z problemem dzików w inne sposoby. Tu też wielkie podziękowania dla strażników, którzy starali się dziki odstraszać, którzy starają się je karmić w lasach i właśnie wpływać na to, żeby one nie musiały wędrować do miasta - tłumaczył.





Prezydent i leśnicy proszą też by dzików nie dokarmiać i nie wyrzucać śmieci w terenie. Decyzja dotycząca odstrzału dotyczy całej Warszawy, a nie wybranych dzielnic.

