150 tys. zł za 11 drzew – tyle zapłaci Warszawa za ozdobienie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej Adam Abramiuk 26.11.2022 09:13 Jedenaście drzew, a każde po około 14 tys. zł – tyle Urząd m.st. Warszawy wyda na zazielenienie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która powstaje na pl. Defilad.

(autor: MSN Warszawa)

Drzewa, które pojawią się przy nowej siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to glediczje trójcierniowe, a przyjadą do Warszawy aż z Belgii.

Rzecznik placówki Marta Bartkowska tłumaczy, dlaczego muzeum nie kupiło ich taniej w Polsce. – Drzewa te oczywiście rosną w Polsce, ale w polskich szkółkach występują w pojedynczych egzemplarzach. Tej wielkości drzewa są dużo powszechniejsze w szkółkach poza granicami Polski – mówi.

Jak dodaje Bartkowska, przed zakupem zostało przeprowadzone rozpoznanie rynku. – Po pierwsze, mamy do czynienia z decyzją architekta. Po drugie, zależało nam na tym, by te drzewa już tworzył przestrzeń przed budynkiem. Mają one odpowiednią odporność dla przestrzeni miejskiej. Ich cena, relatywnie do wielkości i wieku, nie wydaje się wysoka – twierdzi.

Łącznie za 11 drzew miasto będzie musiało zapłacić około 150 tys. zł.

