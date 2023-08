101. rocznica uratowania polskich dzieci z Syberii RDC 03.08.2023 20:24 Japońscy licealiści z Tsurugi posadzili w czwartek jabłonie na błoniach przy PGE Narodowym, z okazji 101. rocznicy uratowania polskich dzieci z Syberii przez rząd Japonii i Japoński Czerwony Krzyż. W sumie zasadzono 100 drzewek. W latach 1920-1922 do Japonii trafiło 765 dzieci głównie zesłańców syberyjskich, które następnie przetransportowano statkami Japońskiej Marynarki Handlowej do Polski.

101. rocznica uratowania polskich dzieci z Syberii (autor: PAP/Paweł Supernak)

Podczas konferencji prasowej prezes PGE Narodowy Włodzimierz Dola wystąpił też w imieniu fundacji State of Poland założonej przez BGK. Powiedział, że jest wiele rzeczy, które łączy Polskę i Japonię. - Mamy piękną japońsko-polską historię, która nie jest w Polsce szeroko znana, ale jesteśmy tutaj, aby propagować tę historię, bo ona łączy nasze dwa narody". "Biało-czerwone barwy to nie tylko symbol Polski, ale też Japonii - dodał. Jego zdaniem, "jest jeszcze jeden symbol, który łączy oba narody. Jest to jabłko i jabłonie".

Ambasador Japonii Akio Miyajima przypomniał, że "w 1920 roku do portu w Tsurudze w Japonii przybyło 765 sierot polskich, uratowanych z Syberii. Lokalni mieszkańcy Tsurugi bardzo ciepło przyjęli gości". - Słyszałem historię o tym, że podczas swojego pobytu tam dzieci polskie otrzymały jedno jabłko, którym podzieliły się między sobą. Jestem przekonany, że to jabłko musiało być dla tych dzieci bardzo słodkie - opowiadał.

Wyznał, że "jabłko to jego ulubiony owoc, a ponieważ Polska jest jednym z wiodących eksporterów jabłek i krajów produkujących jabłka, jeszcze bardziej ją polubił".

Jabłko zalążkiem przyjaźni

Jabłonie na skarpie sadzili licealiści ze szkoły w Tsurudze. Miyajima powiedział, że podczas spotkania z młodzieżą dostał pamiątkę - plastikowe jabłko z muzeum w Tsurudze. - Ta pamiątka ma przypominać, że zalążkiem przyjaźni polsko-japońskiej jest jabłko - powiedział. Relacjonował, że młodzież ta wymyśliła zupę, która jest połączeniem barszczu i lokalnych japońskich warzyw. Licealiści nazwali ją Tsurszcz - od połączenia słów Tsuruga i barszcz.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka przytoczyła powiedzenie, że "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". - Cesarstwo japońskie wyciągnęło pomocną dłoń do polskich dzieci, uciekających z Japonii. Dzisiaj my, jako naród polski wyciągnęliśmy pomocną dłoń do naszych przyjaciół z Ukrainy - zwróciła uwagę. Jej zdaniem, symbole to bardzo ważna rzecz. - Są one niemym wyrazem emocji związanych z miejscem, zdarzeniem, ludźmi. Są symbole, które wprawiają nas w zadumę a są takie, które powodują radość. Takim przepięknym symbolem są przepiękne japońskie wiśnie - mówiła. - Pan ambasador powiedział, że Polskę można określić sadem Europy a nawet świata, może niedługo będziemy nazywani kwiatem kwitnącej jabłoni. Te posadzone przy PGE Narodowym kwitną na biało i czerwono, symbolizując piękne barwy polskie i japońskie - powiedziała. - Dlatego wierzę, że kwitnące wiśnie i jabłonie będą symbolem rozwijających się relacji polsko-japońskich - podkreśliła.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, potomkowie syberyjskich zesłańców stworzyli we Władywostoku Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu. Jego celem było umożliwienie sierotom, dzieciom i potomkom polskich zesłańców powrotu do Polski. Na jego czele stanęła Anna Bielkiewicz, nauczycielka, córka syberyjskiego zesłańca. Był to czas rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii (1917–1922). Najpierw dzieci zakwaterowano w amerykańskich koszarach, dzięki pomocy Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Kiedy odział Amerykańskiego Czerwonego Krzyża we Władywostoku został zlikwidowany, Anna Bielkiewicz pojechała do Tokio, gdzie w Ministerstwie Obrony i Ministerstwie Spraw Zagranicznych Japonii poprosiła o przewiezienie dzieci do Japonii i ich zakwaterowanie. Otrzymała dokument zobowiązujący wszystkie japońskie służby do udzielania wszelkiej pomocy.

Dzięki współpracy z japońskim Czerwonym Krzyżem, w latach 1920-1922 do Japonii trafiło około 765 dzieci. Tymczasowo zamieszkały m.in. w ośrodku pomocy społecznej Fukudenkai w Tokio. Następnie zostały przetransportowane statkami Japońskiej Marynarki Handlowej do Polski. Specjalnie dla nich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało w 1923 roku Wejherowski Zakład Wychowawczy Dzieci Syberyjskich. Dziś jedna z ulic w Wejherowie nosi nazwę Dzieci Syberyjskich.

Czytaj też: Więcej czasu na skorzystanie z ulgi „Mały ZUS Plus”