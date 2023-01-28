odtwórz
RADIO NA ŻYWO

Silva rerum

Wojciech Marczyk

Polak zagra dziś w finale debla Australian Open

  • 28.01.2023 10:17

  • Aktualizacja: 11:31 28.01.2023

Polski tenisista Jan Zieliński wystąpi dziś w finale debla turnieju Australian Open. W duecie z monakijczykiem, Hugo Nysem zmierza się z reprezentantami gospodarzy - Rinkym Hijikatą i Jasonem Kublerem.

Polak zagra dziś w finale debla Australian Open (autor: FAZRY ISMAIL)

- Dwie pary stoją przed życiową szansą. Wierzę, że to Polak zdobędzie turniej wielkoszlemowy - mówi Marcin Matkowski, były tenisista, który był gościem Magazynu Sportowego RDC. - Przypomnijmy, że Janek gra dopiero piąty turniej Wielkiego Szlema w karierze, więc to naprawdę świetny wynik. Poza tym Jan ze swoim partnerem Nysem ograli już inne bardzo dobre pary - tłumaczył.

- Rywale Polaka i Monakijczyka też sprawili ogromną niespodziankę w turnieju - podkreślał ekspert na naszej antenie. - Grali z dziką kartą z Australii, byli zupełnie nieznaną parą, która ograła jeszcze lepsze pary. Dwie pary są przed życiową szansą - dodał.

Początek meczu po godzinie 12:00 czasu polskiego.

Czytaj też: Iga Świątek Sportowcem Roku na Mazowszu w plebiscycie Radia dla Ciebie!

Źródło:

RDC

Autor:

AA

Kategorie:

Wybrane dla Ciebie

Piszą o nas! „Sportowiec Roku na Mazowszu” RDC w Internecie

SPORT
14:30 27.01.2023

Magda Linette poza finałem Australian Open. Przegrała z białoruską tenisistką Aryną Sabalenką

SPORT
13:32 26.01.2023

Australian Open. J. Zieliński i H. Nys w finale debla. Największy sukces w karierze Polaka

SPORT
06:15 26.01.2023

Australian Open. J. Zieliński zagra w nocy o finał debla. „W parze z Nysem ma dobre wyniki”

SPORT
10:21 25.01.2023

Australian Open. Magda Linette w półfinale w Melbourne

SPORT
06:11 25.01.2023

Australian Open. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału w Melbourne

SPORT
09:05 22.01.2023

Szybki awans Świątek do 1/8 finału Australian Open

SPORT
07:32 20.01.2023

Zwycięstwo mimo nie najłatwiejszego meczu. Iga Świątek w drugiej rundzie AO

TENIS
12:05 16.01.2023

Najciekawsze artykuły

Pomoc dla Jana A.P. Kaczmarka. Zdobywca Oscara cierpi na MSA

KULTURA
11:42 28.01.2023

Robert Łuchniak i Julita Nobis z nagrodami dla najlepszych dziennikarzy medycznych

Zdrowie
20:43 27.01.2023

Mistrz Świata w trikach piłkarskich z lekcją dla siedleckich uczniów

SIEDLCE
19:21 27.01.2023

Olefin III w Płocku. Pierwsze transporty elementów instalacji możliwe w ten weekend

PŁOCK
18:58 27.01.2023

6 MBOT liderem rekrutacji do „Aktywnej Rezerwy”

MAZOWSZE
17:07 27.01.2023

Chciała sprzedać sukienkę za 6 zł, straciła ponad 6 tys. zł

SIEDLCE
16:29 27.01.2023

Złe samopoczucie? Powodem może być stan pogody

MAZOWSZE
15:47 27.01.2023

Tramwaj pojedzie na Stegny. Podróż do centrum potrwa 20 minut

WARSZAWA
15:14 27.01.2023

Podcasty

Znajdź podcast dla siebie!

Wszystkie kategorie

Zgłoś temat!

Skontaktuj się z Redakcją Informacji i Internetu Radia dla Ciebie

Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia? Chcesz nam o tym opowiedzieć lub zainteresować nas swoim problemem? Masz ciekawe zdjęcie?
Współtwórz nasz portal!

Upuść pliki tutaj lub kliknij
grafika