Wybory w USA. Porażka Kamali Harris winą Bidena? Debata ekspertów w RDC

Porażka Kamali Harris to w dużej mierze wina Joe Bidena - mówił w Polskim Radiu RDC Marcin Bużański, doradca Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W Polskim Radiu RDC pytaliśmy w debacie ekspertów jak to się stało, że w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump, a nie kandydatka Demokratów. Na obecną chwilę Donald Trump może liczyć na 295 głosów elektorskich. Do zwycięstwa potrzebnych było 270.