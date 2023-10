Rezolucja wzywająca do „humanitarnego rozejmu” w Strefie Gazy uchwalona RDC 27.10.2023 23:31 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w piątek rezolucję, zainicjowaną przez państwa arabskie, a wzywającą do „humanitarnego rozejmu” w konflikcie między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Jest to pierwszy dokument przyjęty przez ONZ w reakcji na konflikt. Palestyński Hamas z zadowoleniem przyjął rezolucję.

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło rezolucję wzywającą do "humanitarnego rozejmu" w Strefie Gazy (autor: United Nations/X)

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło rezolucję wzywającą do „humanitarnego rozejmu” w Strefie Gazy. Za rezolucją opowiedziało się 120 państw, zaś przeciwko było 14. Polska i 44 inne państwa wstrzymały się od głosu. Wśród głosujących przeciw były m.in. Stany Zjednoczone, Izrael, Węgry, Austria i Czechy.

Przegłosowany przez Zgromadzenie niewiążący dokument jest pierwszym przyjętym przez ONZ po tym, gdy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zablokowano dwie rezolucje zgłoszone przez Rosję i USA.

Wezwanie do przerwania walk

Tekst wzywa do „natychmiastowego, trwałego i podtrzymanego rozejmu humanitarnego, prowadzącego do przerwania walk”, a także do szanowania zasad prawa międzynarodowego przez wszystkie strony, w tym do ochrony cywilów, szkół i szpitali. Państwa wezwały też do pozwolenia na dostarczenie pomocy humanitarnej.

Nie znalazło się w nim natomiast potępienie zamachów Hamasu z 7 października. Poprawkę dodającą tekst o potępieniu i wzywającą do uwolnienia zakładników zgłosiła Kanada, ale choć poparła je większość państw, nie zyskała ona wymaganych 2/3 głosów (przeciwko były m.in. państwa arabskie, Chiny, Rosja i Turcja).

Brak tych wzmianek była głównym powodem głosów przeciwko rezolucji i tych wstrzymujących się, w tym Polski. Potępiła ją m.in. ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, która nazwała pominięcie potępienia Hamasu „oburzającym” i stwierdziła, że nie może być usprawiedliwienia dla aktów terroru.

Przedstawiciel Pakistanu, jednego z 22 państw zgłaszających rezolucję, tłumaczył, że tekstu zabrakło, bo potępiony nie został z nazwy także Izrael, a to jego okupacja Palestyny stanowi "grzech pierworodny" i główną przyczynę konfliktu.

Podobnie jak Polska, od głosu wstrzymała się większość państw UE. „Za” zagłosowały jednak m.in. Belgia, Hiszpania, Słowenia i Portugalia.

Hamas przyjął rezolucję ZO ONZ

„„Z zadowoleniem przyjmujemy uchwałę Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni i wzywamy do jej natychmiastowego wdrożenia w celu zapewnienia paliwa i pomocy humanitarnej ludności cywilnej” – napisał w komunikacie Hamas, który sprawuje władzę w Strefie Gazy.

Wcześniej ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan określił jako „hańbę” głosowanie Zgromadzenia Ogólnego nad rezolucją.

– To czarny dzień dla ONZ i ludzkości – mówił Erdan. Jego zdaniem głosowanie pokazało, że większość społeczności międzynarodowej „woli wspierać nazi terrorystów zamiast Izrael”.

