Polscy strażacy wydobyli z gruzowiska po trzęsieniu w Turcji trzy osoby RDC 07.02.2023 18:12 Polscy strażacy wspólnie z tureckimi ratownikami wydobyli z gruzowiska w Besni żywego mężczyznę. To pierwszy uratowany człowiek przez naszych ludzi – poinformował po godz. 15 komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. Następnie pojawiły się informacje o dwóch kolejnych uratowanych osobach.

Polscy strażacy w Turcji (autor: Andrzej Bartkowiak/PSP)

Polska grupa ratownicza HUSAR Poland, która we wtorek dotarła do tureckiego miasta Besni, po południu rozpoczęła poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi. Nadal trwa rozpoznanie, ale do akcji ruszyły już pierwsze zespoły ratownicze.

Ok. godz. 15.20 komendant główny PSP poinformował o pierwszej osobie, którą uratowali polscy strażacy. "Pierwszy uratowany człowiek. Wydobyty z gruzowiska mężczyzna przez naszych ludzi wspólnie z tureckimi ratownikami" - przekazał generał Bartkowiak.

Udało się wydobyć drugą osobę żywą, Po rozmowie z D-ca Grupy, do działań w nocy skierowane zostaną wszystkie nasze zespoły. Czas nas goni!!!! Walka trwa o życie ludzi 🇵🇱🇹🇷❤️🚒👍🏻✌🏻💪🏻 Trzymajcie się !!!! pic.twitter.com/W5DLBpwt7g — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) February 7, 2023

Komendant informował wcześniej, że w czasie rekonesansu wskazane zostało miejsce, gdzie pod gruzami mogą znajdować się trzy osoby. Do działań wprowadzone zostały tam dwa zespoły ratowników.

Dowódca HUSAR Poland bryg. Grzegorz Borowiec tłumaczył, że podczas rozpoznania typowane są budynki, pod gruzami których może być ktoś żywy. Zespoły poszukiwawcze w pierwszej kolejności udają się do miejsc, które dostały wysoki priorytet.

Polska grupa ratownicza we wtorek kierowała się z lotniska w Gaziantep do Adiyaman. Po drodze została jednak zatrzymana przez mieszkańców Besni. Według nich w mieście zawaliło się blisko 30 domów. Prosili o pomoc.

Brygadier Borowiec relacjonował, że Polacy byli prawdopodobnie pierwszą grupą zagraniczną, która dotarła w ten rejon. Po konsultacji z tureckimi władzami zostali w Besni i zaczęli budować obozowisko. Do Adiyaman, oddalonego o 50 km na zachód od Besni, pojadą inne ekipy ratownicze.

Polska grupa HUSAR Poland w Turcji wylądowała w nocy z poniedziałku na wtorek. Tworzy ją 78 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i osiem wyszkolonych psów. Z grupą pojechało pięciu członków Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (anestezjolog, pielęgniarz i trzech ratowników medycznych).

Trzęsienie ziemi o sile 7,7 w skali Richtera wstrząsnęło w poniedziałek wczesnym rankiem obszarem na pograniczu Turcji i Syrii. Kolejne wstrząsy o sile 7,5 stopnia wystąpiły ponownie na tym samym obszarze w południe. Zginęło ponad pięć tysięcy ludzi.

