Nie żyje papież Franciszek. Biskup Rzymu zmarł w wieku 88 lat Adrian Pieczka 21.04.2025 10:07 Nie żyje papież Franciszek. Głowa Kościoła katolickiego zmarła w wieku 88 lat. „Biskup Rzymu, Franciszek, wrócił do Domu Ojca” — poinformował kardynał Kevin Farrell w komunikacie przekazanym przez watykańskie biuro prasowe.

Nie żyje papież Franciszek (autor: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Zmarł papież Franciszek. Odszedł dziś w wieku 88 lat w swojej rezydencji w watykańskim Domu Świętej Marty.

Watykan ogłosił następujące słowa kardynała Kevina Farrella: „Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7:35 tego ranka biskup Rzymu, Franciszek, wrócił do domu Ojca”.

„Jego całe życie było poświęcone służbie Panu Bogu i jego Kościołowi. Nauczył nas żyć wartościami Ewangelii z wiernością, odwagą i powszechną miłością, w sposób szczególny na rzecz najbiedniejszych i zepchniętych na margines” — dodał kardynał Farrell.

Podkreślił: „Z ogromną wdzięcznością za jego wzór prawdziwego ucznia Pana Jezusa, powierzamy duszę papieża Franciszka nieskończonej miłosiernej miłości Jedynego Boga”.

Kiedy w wielkanocną niedzielę papież pojawił się w południe na balkonie bazyliki Świętego Piotra, witany entuzjastycznie przez dziesiątki tysięcy osób zebranych na placu, powiedział: „Drodzy bracia i siostry, dobrej Wielkanocy. Powierzam mistrzowi ceremonii lekturę orędzia”.

Odczytał je mistrz papieskich ceremonii ksiądz Diego Ravelli.

Franciszek napisał w orędziu: „Chciałbym, abyśmy na nowo żywili nadzieję, że pokój jest możliwy! Niech z Grobu Pańskiego, z Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie w tym roku Wielkanoc jest obchodzona tego samego dnia przez katolików i prawosławnych, światło pokoju promieniuje na całą Ziemię Świętą i na cały świat”.

Zapewnił: „Jestem blisko cierpiących chrześcijan w Palestynie i w Izraelu, a także całego narodu izraelskiego i narodu palestyńskiego”.

Wyraził zaniepokojenie „zaostrzającym się klimatem antysemityzmu, który szerzy się na całym świecie”.

„Jednocześnie kieruję moje myśli do mieszkańców, a w szczególności do wspólnoty chrześcijańskiej w Strefie Gazy, gdzie straszliwy konflikt nieustanie rodzi śmierć i zniszczenie oraz powoduje dramatyczną i haniebną sytuację humanitarną” — dodał.

Zwołanie konklawe

Watykan rozpoczyna okres przejściowy nazywany „sede vacante”, który zakończy się wyborem nowego papieża.

Jak mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC ks. prof. Jan Przybyłowski, niezwłocznie zostanie również zwołane konklawe.

– Wiemy, że konklawe może trwać dłużej, bo wymaga to osiągnięcia większości kwalifikowanej głosów kardynalskich, aby papież mógł zostać wybrany, ale niezwłocznie podejmuje się procedurę wyznaczenia nowej osoby, która będzie pełnić funkcję biskupa Rzymu, czyli zostanie papieżem – wyjaśnia ks. Przybyłowski.

Nie jest określone, jak długo potrwa konklawe. W jego trakcie nawet kilka razy dziennie mogą odbywać się głosowanie imienne.

– Mamy tutaj obraz naszego parlamentu, kiedy ustawia się urnę i każdy poseł czy senator podchodzi osobiście i wrzuca swój głos. Tak też wygląda głosowanie na konklawe. To jest oddany głos przez każdego kardynała indywidualnie i później te głosy są dopiero otwierane, liczone i ogłaszane w formie komunikatu o wynikach – mówi ks. prof. Przybyłowski.

Całość konklawe jest objęta tajemnicą, co ślubują kardynałowie. Wybrany zaś musi przyjąć urząd Biskupa Rzymu.

– Kolejne następujące fakty po tej deklaracji kandydata o przyjęciu wyboru to jest ogłoszenie imienia. Wybiera go oczywiście sam kandydat i on ogłasza. Później jest cała procedura przygotowania go do pierwszego wystąpienia publicznego, już w szatach pontyfikalnych, czyli w szatach papieża – wyjaśnia.

Jak wskazuje ksiądz profesor, obecnie nie ma kandydata, którego można by uznać za najbliższego współpracownika Franciszka, który byłby najpewniejszym kandydatem. Większość grona kardynalskiego wyznaczył jednak sam papież Franciszek. Ksiądz profesor przypomina, że papież miał zasadę, żeby upowszechnić reprezentację kościołów, które do tej pory nie miały swoich przedstawicieli w kolegium kardynalskim.

– Niektórzy mówią, że czas już wielki na papieża z Afryki. To już nie jest kościół misjonarzy, kościół, który przyjmuje inne kultury, inne sposoby myślenia, tylko to jest kościół, który wyrasta z tej kultury, w której żyją Afrykanie, więc być może czas, żeby również papieżem został ktoś z Afryki – dodaje.

Pontyfikat Franciszka trwał od 2013 roku, gdy zastąpił Benedykta XVI. Był pierwszym w historii papieżem pochodzącym spoza Europy. Wywodził się z zakonu jezuitów. Był drugim po Leonie XIII najstarszym urzędującym biskupem Rzymu.

