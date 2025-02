Prezydenci Ukrainy i USA podpiszą w piątek umowę o minerałach? „To wielka sprawa” RDC 26.02.2025 06:46 Ukraina uzgodniła warunki umowy dotyczącej dużych zasobów mineralnych ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump nie potwierdził, że strona amerykańska zgodziła się na umowę, ale wspomniał o negocjacjach dotyczących takiego porozumienia. Trump zaznaczył, że słyszał, iż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Waszyngton w piątek i chce podpisać porozumienie. — To może być naprawdę wielka umowa, to wielka sprawa — powiedział.

W piątek dojdzie do spotkania Trump-Zełenski? (autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL)

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że spotka się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by podpisać umowę o minerałach.

— Słyszałem, że on przyjeżdża w piątek, z pewnością nie miałbym nic przeciwko temu jeśli by chciał to ze mną podpisać — powiedział Trump dziennikarzom podczas ceremonii podpisywania rozporządzeń w Gabinecie Owalnym, odnosząc się do pytań o wizycie Zełenskiego w celu podpisania umowy o partnerstwie w obszarze wydobywania ukraińskich złóż naturalnych. — To może być naprawdę wielka umowa, to wielka sprawa — dodał.

— Myślę, że Amerykanie są bardzo szczęśliwi, ponieważ, jak wiecie, Biden rzucał pieniędzmi jak watą cukrową. I to jest bardzo duża sprawa. To może być umowa warta bilion dolarów — powiedział.

Agencja Reutera podaje za swoim źródłem, że w projekcie umowy nie ma mowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony USA, ani o kontynuacji dostaw broni. Waszyngton miał też wycofać początkowe żądania dotyczące prawa do 500 miliardów dolarów potencjalnych przychodów z wykorzystania ukraińskich zasobów naturalnych.

Trump powiedział, że Ameryka chce odzyskać pieniądze wydane na wsparcie Ukrainy. Ponownie przy tym stwierdził — wbrew faktom — że Ameryka wydała na ten cel 350 mld dol., podczas gdy Europa — 100 mld, z czego wszystko w formie pożyczek. W rzeczywistości — jak poprawiał go w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron — to Europa wydała łącznie więcej, niż Stany Zjednoczone (140 mld dol. wobec 114 ze strony USA), a pożyczki spłacane zyskami z rosyjskich aktywów przyznały Ukrainie i USA, i UE.

„Minerały z rosyjskiej ziemi”

Prezydent USA stwierdził jednocześnie, że chciałby również pozyskać „minerały z rosyjskiej ziemi”, taką możliwość ponoć sygnalizował ostatnio Kreml. — Oni mają bardzo cenną ziemię, która nie jest wykorzystywana, więc coś takiego mogłoby mieć miejsce — powiedział.

Odpowiadając na pytanie o braku zgody Kremla na udział sił europejskich w Ukrainie — prezydent USA powtórzył, że „słyszał coś innego” i że Rosjanie zapewniali go, że nie mają z tym problemu.

— Ale będziemy potrzebować jakiejś formy sił pokojowych. Coś musi zostać zrobione, co będzie zadowalało wszystkich — powiedział Trump. Stwierdził przy tym, że za bezpieczeństwo i wsparcie wojskowe Ukrainy głównie odpowiadać będą państwa europejskie, a pytany o to, czy udział w tym będzie miała również Ameryka, odparł, że jest to negocjowane.

Odpowiadając na pytanie, czy zamierza zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie, Trump odpowiedział, że Ameryka pozostanie zaangażowana na kontynencie, choć wymienił przy tym listę pretensji do Unii Europejskiej i NATO.

Brytyjski dziennik „Financial Times” podał we wtorek, że Ukraina zgodziła się na amerykańskie porozumienie po tym, gdy Waszyngton zrezygnował z najsurowszych żądań, w tym prawa do 500 mld dol. potencjalnych dochodów z eksploatacji zasobów tych minerałów. Nowy tekst ma mówić o tym, że pieniądze będą wykorzystywane do inwestycji w Ukrainie. Ma to być też jedynie wstępne porozumienie, którego bardziej szczegółowe warunki zostaną wynegocjowane w ramach kolejnej umowy.

Czytaj też: Financial Times: Ukraina zgodziła na porozumienie z USA w sprawie minerałów