Minister gospodarki Ukrainy: Kijów zawiesił skargę w WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom RDC 05.10.2023 15:16 Ukraina zawiesiła skargi przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom w Światowej Organizacji Handlu i pracuje nad „całościowym rozwiązaniem” sporu - powiedział w czwartek wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Chodzi o zakaz importu zboża.

Co o embargu na ukraińskie zboże myślą rolnicy z powiatu siedleckiego? (autor: pexels)

Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka poinformował, że Kijów zawiesił skargę w WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom.

- Widzimy, że ten problem będzie wyeliminowany w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. (...) Tak więc, póki poszukujemy praktycznego rozwiązania, nasze spory w WTO na dzisiaj są zawieszone - oświadczył Kaczka w rozmowie z dziennikarzami podczas wizyty w Brukseli.

Podkreślił, że Ukraina wciąż jest na etapie konsultacji. - Nie powołaliśmy organu roboczego do prowadzenia sporu (w WTO-PAP), jesteśmy na etapie konsultacji. Skierowaliśmy sprawę do WTO, a na konsultacje jest 60 dni - przypomniał.

Zapewnił, że stronie ukraińskiej zależy na znalezieniu „konstruktywnej decyzji w ramach całej Unii Europejskiej”.

„Ułatwi dialog”

Jeśli rzeczywiście strona ukraińska będzie wycofywać się, czy zawieszać skargę na Polskę do Światowej Organizacji Handlu, to na pewno jest to krok ułatwi dwustronny dialog i uczyni go bardziej konstruktywnym - powiedział w czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz podczas briefingu prasowego podkreślił, że Polska będzie stała twardo na stanowisku obrony polskiego interesu gospodarczego i interesów polskich rolników. Dodał, że podejmowanie przez Ukrainę takich kroków prawnych, jak skierowanie skargi do WTO, "w żaden sposób nie mogło być postrzegane jako kroki konstruktywne".

Zakaz importu zboża

Chodzi o zakaz importu zboża. Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja 2023 roku w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Przedłużony zakaz bez zgody UE Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża, mimo braku zgody Unii Europejskiej.

Następnie w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ws. bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier i Słowacji.

12 września premier Ukrainy Denys Szmyhal oznajmił, że jeśli Polska nie zezwoli na import ukraińskiego zboża, władze w Kijowie zwrócą się do WTO o wszczęcie postępowania arbitrażowego.

