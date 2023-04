Finlandia została 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego RDC 05.04.2023 07:08 We wtorek Finlandia została 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przed kwaterą główną NATO w Brukseli na maszt została wciągnięta flaga tego kraju. – 31 flag powiewa razem, jako symbol naszej jedności i solidarności – powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podczas ceremonii.

Finlandia w NATO (autor: Johanna Geron/PAP/EPA)

Finlandia jest w NATO. We wtorek została 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– To historyczny dzień. Witamy Finlandię jako najnowszego członka naszego sojuszu. 31 flag powiewa razem jako symbol naszej jedności i solidarności – oświadczył Jens Stoltenberg.

– Finlandia jest bezpieczniejsza i NATO jest silniejsze mając Finlandię na pokładzie, jako sojusznika. Wasze siły zbrojne są znaczące i bardzo dobrze wyszkolone. (...) To jasny sygnał, że każde państwo ma prawo do wyboru własnej ścieżki. To pokazuje też, że drzwi NATO są otwarte i nikt nie może zamknąć tych drzwi - ani ingerencją z zewnątrz, ani siłą – podkreślił, dodając, że NATO to społeczność zgromadzona wokół wartości, takich jak wolność, demokracja i praworządność.

– Stoimy tutaj razem, tak jak chronimy się wzajemnie w imię zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. (...) Cieszę się i jestem dumny, że jestem sekretarzem generalnym NATO, który wita Finlandię jako pełnoprawnego członka rodziny NATO – powiedział Stoltenberg.

Na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni. Wzmacniamy kolektywną obronę i wspieramy tych, którzy walczą o wolność.



Od dziś 3️⃣1️⃣ państw. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! 🤝



Finlandio 🇫🇮, witamy w NATO!

Suomi 🇫🇮, tervetuloa NATOON!#StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/gm6INKmmML — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 4, 2023

Finlandia szybciej w NATO

Finlandia została przyjęta do NATO w ramach najszybszej procedury ratyfikacyjnej w historii, trwającej 273 dni.

Wcześniej we wtorek minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto złożył na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckieg.

– Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO – powiedział szef fińskiej dyplomacji.

– Otrzymawszy dokument akcesyjny możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego – ogłosił Antony Blinken.

Uroczystości przyjęcia Finlandii do NATO odbyły się w pierwszym dniu dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w Brukseli.

