Blue Monday - najbardziej depresyjny dzień w roku? Psycholog: dużą rolę odgrywa marketing Miłosz Kuter 15.01.2024 15:13 Najbardziej depresyjny dzień w roku jest wyznaczony na trzeci poniedziałek stycznia. Zdaniem psychologa, dużą rolę odgrywa marketing, a zamysł Blue Monday powstał, aby pobudzić ludzi do dodatkowych wydatków. Mimo wszystko jest to okazja do dyskusji dotyczącej choroby, jaką jest depresja. Według szacunków około 10% Polaków zmaga się z nią.

Dziś Blue Monday, nazywany najbardziej depresyjnym dniem w roku. Jest wyznaczony na trzeci poniedziałek stycznia. Jak się jednak okazuje, to określenie dnia nie ma wiele wspólnego z prawdą.

Psycholog Artur Adamczyk tłumaczy, że dużą rolę odgrywa marketing.

— Blue Monday jest przede wszystkim chwytem marketingowym, który postał wiele lat temu w Wielkiej Brytanii, po to, żeby napędzić sprzedaż wycieczek do ciepłych krajów na przełomie stycznia i lutego. W tym okresie, kiedy wszyscy cierpimy na lekki niedobór gotówki związany z tym, że za nami święta, trzeba było znaleźć sposób, żeby pobudzić nas do dodatkowych wydatków — tłumaczy psycholog.

Głośno o depresji

Mimo wszystko Blue Monday to okazja do dyskusji dotyczącej choroby, jaką jest depresja.

Jak podkreśla psycholog, są czynniki, które wpływają na to, kogo dotyka choroba.

— Przede wszystkim jest to płeć żeńska, kobiety pojawiają się w statystykach częściej. Również średni i starszy wiek. Ta granica między 40 a 60 rokiem życia. Aczkolwiek w Polsce wiemy również o tym, że młodzież i dzieci coraz częściej cierpią na depresję. Również uwarunkowania genetyczne mają wpływ. To czy w naszej rodzinie wcześniej mieliśmy do czynienia z depresją — mówi psycholog.

Psycholog tłumaczy, czym właściwie jest depresja?

— Depresja jest chorobą, która dotyka nasz centralny układ nerwowy. Zmienia jego funkcjonowanie, zaburza jego działanie i przez to czujemy się gorzej. Nasz nastrój jest znacząco obniżony, mamy poczucie smutku, beznadziei. Tracimy zainteresowanie tymi rzeczami, które dotychczas nas interesowały i cieszyły — wyjaśnia psycholog.

Według szacunków około 10% Polaków zmaga się z depresją. Psycholog Artura Adamczyk uważa, że te statystyki mogą być niedoszacowane, a osób chorych jest znacznie więcej.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z ogólnopolską poradnią telefoniczną dla osób dorosłych przeżywających kryzys emocjonalny: 116 123. Dla dzieci i młodzieży dostępny jest telefon zaufania prowadzony przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę pod numerem: 116 111.

