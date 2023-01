Prezydent i premier wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych Benedykta RDC 05.01.2023 07:13 Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wezmą w Watykanie udział w uroczystościach pogrzebowych papieża seniora Benedykta XVI, którym będzie przewodniczył papież Franciszek. Po mszy Benedykt XVI spocznie w podziemiach Bazyliki św. Piotra.

Dziś pogrzeb Benedykta XVI (autor: Fabio Frustaci/PAP/EPA)

O zamiarze prezydenta Andrzeja Dudy, by wziąć udział w ceremonii pogrzebowej, informował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

– Prezydent Andrzej Duda zamierza wziąć udział w pogrzebie papieża Benedykta XVI, którego uważa za wybitny autorytet moralny oraz jednego z najwybitniejszych ludzi Kościoła naszych czasów. Całe pokolenie Polaków, do którego należy prezydent Duda, pamięta Benedykta XVI również jako przyjaciela Polski i przede wszystkim jako bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II – mówił prezydencki minister.

Informację o tym, że w pogrzebie będzie również uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, przekazał z kolei rzecznik rządu Piotr Müller.

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i czerwona strefa

Władze Rzymu uruchomiły potężną procedurę zapewnienia bezpieczeństwa, stosowaną podczas najważniejszych masowych wydarzeń. Na mszy oczekuje się przybycia około stu tysięcy osób – takie prognozy przedstawił zarząd Wiecznego Miasta.

Duży obszar wokół Watykanu, włącznie z prowadzącą do niego via della Conciliazione jest skrupulatnie patrolowany, a wstęp do czerwonej strefy możliwy jest tylko po uprzedniej kontroli przy specjalnych bramkach. Tylko przez nie wierni będą wchodzić od wczesnego rana na plac.

Czerwona strefa najwyższego poziomu kontroli będzie obowiązywać do godziny 14, czyli jeszcze przez około 3 godzin po zakończeniu mszy pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Około tysiąca funkcjonariuszy sił porządkowych dostanie także wsparcie ze strony 124 strażaków, którzy mają pełnić służbę od godziny 5 rano. Zaangażowanych zostanie też 500 ochotników Obrony Cywilnej.

W rejonie placu będą także punkty medyczne i karetki pogotowia.

Benedykt XVI był 265. papieżem i siódmym suwerenem Państwa Watykańskiego. Na stolicy papieskiej zasiadał – jako pierwszy papież z Niemiec od blisko 500 lat – od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku, gdy w wieku 85 lat ustąpił i jako pierwszy przyjął tytuł „papa emeritus”.

Zmarł w sobotę 31 grudnia 2022 r. w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich, gdzie mieszkał po ustąpienia z urzędu. Uroczystości pogrzebowe papieża seniora zaczną się w czwartek 5 stycznia o godz. 9.30 pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy Benedykt XVI spocznie w podziemiach Bazyliki św. Piotra.

