Do 274 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych izraelskich nalotów na południe Libanu

Co najmniej 274 osoby zginęły, a ponad tysiąc zostało rannych w izraelskich nalotach na południe Libanu w poniedziałek — przekazało ministerstwo zdrowia w Bejrucie. Izraelska armia poinformowała, że jej lotnictwo uderzyło w ok. 800 celów Hezbollahu, który z kolei wystrzelił na północ Izraela ok. 180 rakiet. Jak dodano, wśród zabitych jest 21 dzieci i 31 kobiet. Libańskie ministerstwo zdrowia informowało wcześniej o co najmniej 182 zabitych i ponad 400 rannych.