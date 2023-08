Podpalenie przyczyną pożaru świdermajera w Sulejówku? Konserwator zawiadomił prokuraturę

To najprawdopodobniej było podpalenie. Policja i biegli ustalają przyczynę pożaru zabytkowego świdermajera w podwarszawskim Sulejówku. Ogień pojawił się w sobotę wieczorem przy ulicy Wilsona. Złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o zniszczeniu zabytku oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - poinformował natomiast mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.