Sprostowanie do materiałów 23.05.2024 13:43

W związku z publikacją materiałów z dn. 25.04.24 r., „Nawet 9 tys. zł dopłaty za podgrzewanie wody. Dramat mieszkańców „WSM” Ochota”, 26.04.24 r. „Nawet 9 tys. zł dopłaty za podgrzewanie wody w „WSM” Ochota. Dziś spotkanie ze spółdzielnią” i 29.04.24 r. „Kilka tysięcy złotych za wodę. Mieszkańcy Ochoty dowiedzą się dziś, skąd podwyżki” na stronie https://www.rdc.pl zamieszamy sprostowanie do zawartych w nich treści:

Sprostowanie nr 1

„Sprostowanie

W materiale zamieszczonym 25.04.24 r. na stronie internetowej Polskiego Radia RDC, zatytułowanym „Nawet 9 tys. zł dopłaty za podgrzewanie wody. Dramat mieszkańców „WSM” Ochota” znalazły się nieprawdziwe lub nieścisłe informacje.

1. Nie jest prawdą, że kwoty dopłat „wahają się od kilkuset złotych do 9 tys. zł”. Najwyższe dopłaty są o kilka tysięcy niższe i dotyczą kilku osób. Wyższe dopłaty dotyczą lokatorów, u których odnotowano ponadprzeciętne zużycie wody. Tytuł i powtórzone w tekście określenie „dramat mieszkańców” sugeruje, że wielotysięczne dopłaty dotyczą dużej liczby mieszkańców. W rzeczywistości w przypadku ponad 61% mieszkańców dopłaty nie przekraczają 500 zł, a w przypadku 88% mieszkańców nie przekraczają 1000 zł.

2. W materiale zamieszczono passus „rekordzista na osiedlu ma ponad 9 000 tysięcy dopłaty. To jest rzecz niebywała, pierwszy raz w historii naszej spółdzielni – mówi Król”. Nie jest prawdą, że ktokolwiek musi dopłacić ponad 9000 zł, a najwyższa dopłata jest znacznie niższa. Stwierdzenie pana Króla może sugerować, że jest on członkiem WSM Ochota, co nie jest prawdą.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ochota”

Sprostowanie nr 2

„Sprostowanie

W materiale zamieszczonym 26.04.24 r. na stronie internetowej Polskiego Radia RDC, zatytułowanym „Nawet 9 tys. zł dopłaty za podgrzewanie wody w „WSM” Ochota. Dziś spotkanie ze spółdzielnią” znalazły się nieprawdziwe lub nieścisłe informacje.

1. Nie jest prawdą, że kwoty dopłat wynoszą „nawet 9 tys. zł”. Najwyższe dopłaty są o kilka tysięcy złotych niższe i dotyczą kilku osób. Dopłaty są zróżnicowane. W przypadku ponad 61% mieszkańców dopłaty nie przekraczają 500 zł, a w przypadku 88% mieszkańców nie przekraczają 1000 zł. Wyższe dopłaty dotyczą lokatorów, u których odnotowano ponadprzeciętne zużycie wody.

2. Nie jest prawdą, że doszło do spotkania mieszkańców z zarządem spółdzielni, na którym mieszkańców reprezentował radny Król. Mieszkańcy nie oczekiwali zorganizowania spotkania. Pan Król nie jest członkiem WSM Ochota i nie ma żadnego tytułu prawnego, ani do reprezentowania mieszkańców, ani do żądania wyjaśnień. Spotkanie z panem Królem jako radnym, było wyrazem dobrej woli spółdzielni.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ochota”

Sprostowanie nr 3

„Sprostowanie

W materiale zamieszczonym na stronie internetowej Polskiego Radia RDC, zatytułowanym „Kilka tysięcy złotych za wodę. Mieszkańcy Ochoty dowiedzą się dziś, skąd podwyżki” znalazła się nieprawdziwa informacja. W materiale zawarto passus „– Spółdzielnia jest dla mieszkańców i to my jako mieszkańcy ją utrzymujemy (...)– mówi radny dzielnicy i przedstawiciel mieszkańców spółdzielni Cezary Król”. Pan Król nie jest członkiem WSM Ochota, nie posiada prawa do lokalu i nie wnosi do spółdzielni żadnych opłat, tym samym nie „utrzymuje spółdzielni”. Pan Król nie wskazał żadnego tytułu do reprezentowania mieszkańców.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ochota”