Zwycięstwo mimo nie najłatwiejszego meczu. Iga Świątek w drugiej rundzie AO Katarzyna Boguniecka 16.01.2023 12:05 Pierwsza rakieta świata nie zawiodła. Iga Świątek wygrała 6-4,7-5 z Niemką Jule Niemeier. Jej kolejną rywalką będzie Kolumbijka Camila Osorio

AUSTRALIA TENNIS (autor: PAP/EPA/LUKAS COCH)

Pierwsza runda wielkoszlemowego Australian Open nie należała do najłatwiejszych. W drugim secie długo prowadziła Niemka. Przy stanie 5:3 gra toczyła się na przewagi. Niemka dobrze serwowała, a jej zagrania uderzane były z dużą siłą. Jednak Świątek wybroniła się, a po kilku minutach przełamała serwis Niemeier, doprowadzając do remisu 5:5. Nasza tenisistka nie tylko odrobiła straty, ale wyszła na prowadzenie. Tej przewagi już nie oddała i ostatecznie doprowadziła do zwycięstwa 7:5.

W drugiej rundzie na Polkę czeka Kolumbijka Camila Osorio.

21-letnia Osorio, która zajmuje 86. pozycję w klasyfikacji WTA, pokonała w poniedziałek Węgierkę Pannę Udvardy 6:4, 6:1.

Kolumbijka, która w kwietniu zeszłego roku po dobrych występach w Guadalajarze i Monterrey była 33. rakietą globu, ma w dorobku jeden tytuł, wywalczony w 2021 roku w ojczystej Bogocie. W Wielkim Szlemie najdalej doszła w Wimbledonie w 2021 roku, kiedy osiągnęła trzecią rundę.

Ze swoją rówieśniczką z Polski nigdy nie grała.

