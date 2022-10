Zagłosuj na sportowca października w plebiscycie Radia dla Ciebie! RDC 31.10.2022 12:00 Z końcem miesiąca czas na kolejne głosowanie na najlepszego sportowca na Mazowszu! W październiku o tytuł w plebiscycie Magazynu Sportowego RDC walczą piłkarz Maik Nawrocki, kolarz Mateusz Rudyk i strzelec Tomasz Bartnik.

RDC

1. Maik Nawrocki

Obrońca Legii Warszawa Maik Nawrocki jest podstawowym zawodnikiem wicelidera Ekstraklasy, został też powołany do szerokiej kadry na Mundial w Katarze. Jest wychowankiem Werderu Brema. Do Legii został wypożyczony w 2021 roku. Oficjalnie został wykupiony z Bremy w maju i podpisał kontrakt z "Wojskowymi" do końca sezonu 2024/2025.

2. Mateusz Rudyk

Kolarz torowy był o krok od medalu podczas mistrzostw świata we Francji. Po zaciętym boju, trenujący na co dzień w Pruszkowie zawodnik zajął czwartek miejsce w sprincie. Rudyk wcześniej zdobywał medale innych mistrzowskich imprez. 3 lata temu był trzeci na świecie, ma też trofea z mistrzostw Europy.

3. Tomasz Bartnik

Strzelec Tomasz Bartnik fantastycznie spisał się podczas mistrzostw świata w Kairze. Polak zdobył dwa srebrne medale - najpierw w karabinie w trzech postawach, a później w karabinie leżąc. Pierwsze trofeum jest szczególnie cenne, bo dało Polsce kwalifikacje na Igrzyska w Paryżu. Bartnik w swojej kolekcji ma też m.in. złoto mistrzostw świata zdobyte cztery lata temu i dwa medale mistrzostw Europy.

Głosować można do 14 października.

ZAGŁOSUJ Krok 1 z 4 NASTĘPNY KROK Sportowiec miesiąca PAŹDZIERNIK 2022 Maik Nawrocki Mateusz Rudyk Tomasz Bartnik

Czytaj też: Oktawia Nowacka sportowcem września w plebiscycie Radia dla Ciebie!