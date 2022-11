Wygrana gwarantuje półfinał. Dziś drugi mecz Igi Świątek w WTA Finals Katarzyna Boguniecka 03.11.2022 14:13 W czwartek o 23.00 drugi mecz w Fort Worth rozegra Iga Świątek, która w grupie Tracy Austin zmierzy się z Francuzką Caroline Garcią. Jeśli wygra, awansuje do półfinału.

Iga Świątek (autor: Twitter)

W rozgrywanej w amerykańskim Fort Worth imprezie dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu nasza mistrzyni zmierzy się z Caroline Garcią. Jeśli pokona Francuzkę, to będzie już pewna gry w półfinale. Rywalizacja na pierwszym etapie odbywa się w dwóch grupach. W nich zawodniczki walczą systemem "każda z każdą". Do półfinałów awansują po dwie najlepsze z każdej grupy i wówczas stoczą pojedynki o udział w zaplanowanym na 7 listopada finale. Najwyżej rozstawiona Świątek rywalizację w turnieju rozpoczęła we wtorek, kiedy pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę (8.) 6:2, 6:3. Tego samego dnia grająca z "szóstką" Garcia wygrała z Amerykanką Coco Gauff (4.) 6:4, 6:3.

Najtrudniejsza rywalka?



Biorąc pod uwagę historię wcześniejszych pojedynków, to Garcia wydaje się najtrudniejszą z grupowych rywalek 21-letniej Polki. Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego przegrała z nią w lipcu w ćwierćfinale warszawskiego turnieju. Z Francuzką grała też w 2019 roku w Cincinnati. Wówczas to ona zwyciężyła. Garcia ma świetną drugą część sezonu. Jeszcze w czerwcu plasowała się w ósmej dziesiątce światowego rankingu, a obecnie jest szósta na liście WTA. 29-latka od czerwca zwyciężyła w trzech turniejach.

