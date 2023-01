United Cup. Polska przegrała w półfinale z USA 0:5 07.01.2023 09:00 Polska przegrała z USA 0:5 w półfinałowym meczu tenisowego turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. W sobotę porażek doznali Hubert Hurkacz, Magda Linette oraz w mikście Alicja Rosolska i Łukasz Kubot.

Polska przegrała w półfinale z USA 0:5 (autor: CJ GUNTHER/PAP)

W piątek Iga Świątek przegrała z Jessicą Pegulą 2:6, 2:6, a Kacper Żuk z Francesem Tiafoe 3:6, 3:6.

W sobotę decydujący o awansie do finału punkt dla Amerykanów zdobył Taylor Fritz, który pokonał Huberta Hurkacza 7:6 (7-5), 7:6 (7-5). Następnie Magda Linette przegrała z Madison Keys 4:6, 2:6, a Rosolska i Kubot ulegli Peguli i Fritzowi 7:6 (7-5), 4:6, 6-10.

Spotkania w United Cup składają się z pięciu pojedynków. Rywalizację kończy mikst.

United Cup

United Cup to nowość w międzynarodowym kalendarzu ATP i WTA. Do turnieju przystąpiło 18 reprezentacji, które podzielono na sześć grup. Polska na tym etapie okazała się lepsza od Kazachstanu oraz Szwajcarii, a następnie w meczu, którego stawką był awans do półfinału, pokonała Włochy.

Finał odbędzie się w niedzielę w Sydney.

Czytaj też: United Cup. Porażki Świątek i Żuka, Polska przegrywa z USA 0:2