UEFA: Szymon Marciniak pozostaje sędzią finału piłkarskiej Ligi Mistrzów RDC 02.06.2023 12:19 Szymon Marciniak pozostaje sędzią finału piłkarskiej Ligi Mistrzów - zadecydowała UEFA. Europejska federacja rozpatrzyła donos Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, w którym poinformowało o uczestnictwie arbitra w konferencji organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji - Sławomira Mentzena.

Szymon Marciniak (autor: RDC)

Szymon Marciniak pozostaje sędzią finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kontrowersje wokół 42-letniego polskiego arbitra pojawiły się w związku z udziałem w konferencji organizowanej przez jednego z liderów, uważanej za skrajnie prawicową, Konfederacji Sławomira Mentzena. Pismo ws. Marciniaka skierowało do UEFA walczące z przejawami dyskryminacji stowarzyszenie "Nigdy więcej".

"UEFA dokładnie zbadała zarzuty dotyczące udziału Szymona Marciniaka w wydarzeniu zorganizowanym w Katowicach 29 maja 2023 roku. Zarzuty te traktowane są przez UEFA i całe środowisko piłkarskie z najwyższą powagą, ponieważ jednoznacznie odrzucamy wartości promowane przez grupę związaną z tą konferencją. Zobowiązaliśmy się do zebrania wszystkich istotnych informacji i zażądaliśmy pilnych wyjaśnień w tej sprawie. Po dokładnym zbadaniu sprawy otrzymaliśmy od pana Marciniaka oświadczenie, w którym przeprosił i wyjaśnił swój udział w zdarzeniu" - napisano w komunikacie UEFA.

Europejska centrala piłkarska ujawniła treść oświadczenia polskiego arbitra, które - jej zdaniem - ma kluczowe znaczenie dla "rozwiania obaw i zapewnienia przejrzystości".

Przeprosiny arbitra

"Pragnę serdecznie przeprosić za moje zaangażowanie i wszelkie krzywdy, jakie mógł spowodować mój udział w imprezie Everest" - zaczął Marciniak, który przyznał, że rozumie zaniepokojenie i rozczarowanie tą jego aktywnością.

Dalej tłumaczył, że został wprowadzony w błąd i był całkowicie nieświadomy, że wydarzenie to "było powiązane z polskim ruchem skrajnie prawicowym". "Gdybym wiedział, kategorycznie odrzuciłbym zaproszenie" - wskazał.

Marciniak przekonywał, że całym sercem potępia wszelkie formy nienawiści, dyskryminacji lub nietolerancji, na które nie ma miejsca w sporcie ani w społeczeństwie.

Zobowiązał się też do większej czujności w analizowaniu wydarzeń i organizacji, z którymi będzie łączony.

"Zobowiązuję się wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia i zapewniam, że takie błędy w ocenie sytuacji nie będą miały miejsca w przyszłości" - napisał oraz przeprosił wszystkich, których zaufanie naruszył i przyznał, że zaakceptuje wszelkie konsekwencje wynikające z "nierozważnego udziału" w wydarzeniu.

"Dziękuję za zrozumienie, pokornie proszę o możliwość zadośćuczynienia i odzyskania zaufania poprzez moje przyszłe działania" - podsumował.

UEFA w swoim stanowisku zaznaczyła, że przyjęła oświadczenie Marciniaka, w którym wyraził on przeprosiny i przedstawił wyjaśnienia, ale także skontaktowała się ze stowarzyszeniem +Nigdy więcej+, która zaalarmowała UEFA ws. udziału arbitra w katowickiej imprezie.

"Zwróciła się ona, aby Marciniak pozostał w roli sędziego nadchodzącego finału Ligi Mistrzów UEFA, stanowczo twierdząc, że usunięcie go osłabiłoby promocję antydyskryminacji" - przekazano.

"Na podstawie tych przesłanek UEFA potwierdza, że Marciniak będzie pełnił rolę sędziego podczas finału Champions League" - podkreślono.

Interwencja PZPN i Ministerstwa Sportu

Za Szymonem Marciniakiem wstawiło się Ministerstwo Sportu i Turystyki.

„Jestem w kontakcie z sędzią Szymonem Marciniakiem. Sprawa donosu jest wielką manipulacją" - zapowiedział cytowany na Twitterze przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk. Stanowisko resortu popiera sędziego Marciniaka.Wcześniej UEFA zapowiedziała, że w piątek wyda oświadczenie w sprawie polskiego arbitra, który 10 czerwca ma sędziować finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Polski Związek Piłki Nożnej niezwłocznie podjął działania mające wyjaśnić okoliczności udziału Szymona Marciniaka w konferencji, na której obecny był również polityk Sławomir Mentzen - poinformował w piątek Polski Związek Piłki Nożnej.

„Szymon Marciniak złożył PZPN obszerne wyjaśnienia omawianej sytuacji. Wynika z nich, że nie zna Sławomira Mentzena ani nigdy z nim nie rozmawiał. Po rozmowie z arbitrem oraz zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, PZPN odrzuca jakiekolwiek oskarżenia skierowane w kierunku Szymona Marciniaka” - wskazał związek.

„Według naszych informacji, Marciniak wziął udział w spotkaniu biznesowym „Everest” w roli zaproszonego prelegenta. Podczas konferencji wygłosił 40-minutową prezentację dotyczącą motywacji. Spotkanie odbyło się 29 maja w Katowicach. W całej konferencji wzięło udział 12 gości. Bezpośrednio po swoim występie Szymon Marciniak pojechał do Warszawy, gdzie wziął udział w kończącej sezon piłkarski Gali PKO BP Ekstraklasy” - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodał PZPN, według ich informacji, polityczne wiece organizowane przez Sławomira Mentzena miały miejsca w innych terminach i innych miastach. „Łączenie obecności Szymona Marciniaka na spotkaniu biznesowym z politycznymi wiecami organizowanymi przez Sławomira Mentzena, z którymi nasz sędzia nie ma nic wspólnego i od których całkowicie się odcina, jest niezrozumiałe” - dodał związek.

Sprawę skomentował na Twitterze także szef rządu, podkreślając, że "wszystkie siły polityczne w Polsce mówią jednym głosem ws. sędziego Marciniaka".

"To najlepszy sędzia na świecie, szanujący każdego człowieka i dbający o ten szacunek na boisku i w życiu. Nie można go oceniać na podstawie jednej i niesprawiedliwej opinii. #MarciniakTheBest" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

„Ogromna strata”

Do sprawy w Radiu dla Ciebie odniósł się były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Kłos.

- To była ogromna porażka dla niego, ale też dla Polski - skomentował w „Magazynie Sportowym”. - Coś, co przekreśli wymarzony finał. Pozasędziowskie, pozasportowe rzeczy zdecydowały o tym, że jego w finale na środku boiska w Istambule nie zobaczymy. To będzie ze szkodą dla samego Szymona, ale przede wszystkim dla całej Polski, bo on na dzień dzisiejszy jest bardzo dużą wizytówką - powiedział w „Magazynie Sportowym” RDC.





- Decyzja UEFA o odsunięciu go od finału byłaby zaskakująca, ale też uzasadniona - dodał Kłos. - Troszeczkę gdzieś tam powiązania polityczne. Z jednej strony uważam, że może i ma prawo, ale chyba nie w takim momencie, gdzie jest na takim eksponowanym stanowisku, na takiej eksponowanej pozycji. Tym bardziej, że zaraz jest mecz i oczy są na niego zwrócone. Ale nie tylko pod względem sportowym, bo on musi być takim człowiekiem bez wad - wskazał.





Według stowarzyszenia "Nigdy więcej" polski arbiter brał w poniedziałek w Katowicach udział w konferencji organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena.

"Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje" - stwierdził jeden z współtwórców stowarzyszenia Rafał Pankowski.

Marciniak w grudniu - jako pierwszy Polak w historii - sędziował finał mundialu, w którym w Katarze zmierzyły się Argentyną i Francja. W tym sezonie Ligi Mistrzów prowadził już siedem meczów, w tym rewanżowy półfinał Manchester City - Real Madryt. 22 maja został wyznaczony na arbitra finału Champions League, w którym 10 czerwca w Stambule Manchester City spotka się z Interem Mediolan.

Po raz drugi w historii dojdzie do sytuacji, że rozjemcą dwóch najważniejszych meczów w sezonie będzie ten sam sędzia - w 2016 roku Anglik Mark Clattenburg prowadził finał LM i następnie decydujący mecz mistrzostw Europy.

