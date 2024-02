Rugbystki powalczą o marzenia w kwalifikacjach do IO. „Lekko nie będzie, ale widzimy swoje szanse”

Kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich jest jedna, a drużyn aż dwanaście. Reprezentantka Polski w rugby Tamara Czumer-Iwin przyznała „Magazynie Sportowym”, że drużyna kobiet jedzie do Monako po bilet do Paryża. — Lekko nie będzie, ale widzimy tam swoje szanse — stwierdziła rugbystka na antenie RDC.