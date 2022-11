Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała Szwajcarię 79:64. Groselle musi poczekać na debiut 10.11.2022 22:02 Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Lublinie Szwajcarię 79:64 (17:15, 15:22, 27:8, 20:19) w swoim trzecim meczu prekwalifikacji mistrzostw Europy 2025.

KOSZYKÓWKA PREELIMINACJE ME POLSKA SZWAJCARIA (autor: PAP/Wojtek Jargiło)

W meczu nie zadebiutował koszykarz Legii Warszawa - Geoffrey Groselle.

W pierwszym spotkaniu, w sierpniu, Polacy ulegli Chorwatom w hali warszawskiego Torwaru 69:72.

Polska jako współgospodarz Eurobasketu 2025 ma już zapewniony udział w tym turnieju. Biało-czerwoni trafili do preeliminacji ME 2025 bowiem, nie udało im się zakwalifikować do drugiego etapu eliminacji MŚ 2023. We wrześniu, podczas finałów Mistrzostw Europy w Berlinie, ogłoszono, że Polska będzie jednym z gospodarzy fazy grupowej w 2025 r.

Polacy w tegorocznych Mistrzostwach Europy zajęli wysokie, czwarte miejsce (byli w czwórce pierwszy raz od 1971 roku).