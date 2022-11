RDC już na mecie. Charytatywne regaty wioślarskie „Wszyscy do Wioseł” na Legii

Trwa piąta edycja charytatywnych regat wioślarskich na ergometrach "Wszyscy do Wioseł" organizowana przez Fundację Legii. W tym roku pieniądze zebrane podczas zbiórki zostaną przekazane do Fundacji Daj Herbatę, która pomaga w wychodzeniu ludziom z bezdomności. Do wioseł usiedli również dziennikarze Radia dla Ciebie na czele z prowadzącą Magazyn Sportowy RDC, olimpijką Agnieszką Kobus–Zawojską.