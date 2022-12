Polska żegna się z mundialem. "Biało-czerwoni" przegrali z Francją 1:3 w 1/8 finału RDC 04.12.2022 18:01 Reprezentacja Polski w piłkę nożną odpada z rozgrywek Mistrzostw Świata w Katarze. W 1/8 finału przegrała z broniącą tytułu mistrza Francją 1:3.

Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Kylian Mbappé (74', 90+1'), a jedno trafienie dołożył Olivier Giroud (44'). Jedynego gola dla "Biało-Czerwonych" strzelił z rzutu karnego w doliczonym czasie gry drugiej połowy Robert Lewandowski (90+9').

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie trudny mecz, ale chcieliśmy też zagrać inaczej niż dotychczas graliśmy w tym turnieju - powiedział Czesław Michniewicz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski po porażce z Francją 1:3 w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze.

- Były dobre momenty, po których wyprowadzaliśmy groźne akcje i utrzymywaliśmy piłkę na połowie przeciwnika. Może nie było ich zbyt wiele, ale mieliśmy kilka świetnych momentów, które mogły zakończyć się bramką. Bardzo żałuję tego strzału Piotr Zielińskiego i dobitki, bo to była nasza najlepsza okazja. To wszystko toczyło się przy stanie 0:0 - skomentował.

- Później stało się najgorsze, co nas mogło spotkać, czyli bramka do szatni. To na pewno skomplikowało nam sprawę. Francja mogła się czuć pewnie i spokojnie rozgrywać piłkę - skwitował szkoleniowiec.

Składy:

Francja: Hugo Lloris - Jules Kounde (90+2. Axel Disasi), Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurelien Tchouameni (66. Youssouf Fofana), Antoine Griezmann, Adrien Rabiot - Ousmane Dembele (76. Kingsley Coman), Olivier Giroud (76. Marcus Thuram), Kylian Mbappe.

Polska: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior (87. Jan Bednarek), Bartosz Bereszyński - Jakub Kamiński (71. Nicola Zalewski), Grzegorz Krychowiak (71. Krystian Bielik), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (64. Arkadiusz Milik), Przemysław Frankowski (87. Kamil Grosicki) - Robert Lewandowski.

Źródło: PAP Autor: RDC