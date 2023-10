Debiutancki mecz trenera Probierza. Dziś Polska zagra w eliminacjach do ME RDC 12.10.2023 17:32 Piłkarze reprezentacji Polski, w debiucie selekcjonera Michała Probierza, zagrają w czwartkowy wieczór w Thorshavn z Wyspami Owczymi w eliminacjach Euro 2024. Na potknięcie nie ma już miejsca, Biało-Czerwoni po pięciu meczach mają na koncie tylko sześć punktów.

Reprezentacja Polski zagra dziś na wyjeździe z Wyspami Owczymi w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy (autor: Łączy Nas Piłka/Ł. Grochala/PZPN)

Debiutancki mecz trenera Michała Probierza w roli selekcjonera kadry — piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na wyjeździe z Wyspami Owczymi w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. 51-letni Probierz, do niedawna trener młodzieżowej reprezentacji Polski, zastąpił 20 września Portugalczyka Fernando Santosa.

W meczu zabraknie kontuzjowanego kapitana drużyny Biało-Czerwonych Roberta Lewandowskiego. Kibice oceniają, że to ogromna strata.

Po pięciu spotkaniach „Biało-Czerwoni” mają na koncie 6 punktów i zajmują przedostatnie, 4. miejsce w tabeli grupy E. Wyspy Owcze są na ostatniej pozycji w grupie. Do tej pory w eliminacjach udało im się zdobyć tylko 1 punkt.

W pierwszym meczu Polacy pokonali Wyspy Owcze na Stadionie Narodowym 2 do 0. Obie bramki strzelił wtedy nieobecny dziś Robert Lewandowski.

Wyzwanie dla Probierza

Probierz stoi przed dużą szansą przełamania „klątwy” selekcjonerów reprezentacji Polski w XXI wieku. Dotychczas żadnemu w tym okresie nie udało się wygrać w debiucie. Ostatnim w 1997 roku był Janusz Wójcik.

— Ja nie jestem przesądny. Uważam, że przesądy są oznaką słabości. Wszystko co robię, to przygotowuję odpowiednio zespół do meczu — zaznaczył Probierz.

Na Wyspach Owczych jest wietrznie i zimno, ale selekcjoner nie obawia się tych warunków.

— Mecz jest wieczorem, więc wiatr nie będzie wiał już zbyt mocno. Kiedy patrzyliśmy na wieczorne mecze rozgrywane tutaj, to piłka nie płatała figli — stwierdził.

Po czwartkowym spotkaniu Biało-Czerwoni pozostaną jeszcze w Torshavn. W piątek rano przeprowadzą tam trening, a do Warszawy wrócą wieczorem. W niedzielę zagrają na PGE Narodowym z Mołdawią.

