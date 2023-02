Perfekcja - Apoloniusz Tajner w RDC o złotym skoku Piotra Żyły Łukasz Starowieyski 27.02.2023 13:32 36-letni skoczek w drugiej serii konkursu w Planicy awansował z 13 miejsca i obronił tytuł mistrza świata. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego komentował w Magazynie Sportowym RDC wyczyn Piotra Żyły.

Apoloniusz Tajner (autor: RDC)

Apoloniusz Tajner były trener Adama Małysza i prezes Polskiego Związku Narciarskiego uważa, że w drugim skoku Piotra Żyły wszystko ułożyło się idealnie.

- Od pozycji dojazdowej, poprzez trafienie w próg skoczni, i wtedy ta nadzwyczajna moc Żyły. Było widać, że jak złapał ten tor lotu wyższy to wykorzystał go do perfekcji. A to lądowanie. Na 105 metrze prawie już zaczyna się wypłaszczenie, a on wylądował z wypadem - opowiada.

Zdaniem Tajnera niedosyty po pierwszej serii mógł wpłynąć na mobilizację przy drugim skoku.

- Widać, że był niesamowicie sprężony i ta złość sportowa, która w nim drzemała poszła cała tam w ten próg - mówi.

Żyła w sobotnim konkursie nie tylko ustanowił rekord skoczni i obronił tytuł. Pobił też swój własny rekord. Gdy zdobywał pierwsze złoto miał 34 lata i stał się najstarszym mistrzem świata w skokach. Teraz granicę przesunął o kolejne dwa lata.

Przed Żyłą i jego kolegami z reprezentacji kolejne szanse na medale. Rywalizacja przenosi się na dużą skocznie. W piątek konkurs indywidualny, a w sobotę drużynówka. Przypomnimy, że Dawid Kubacki na średniej skoczni był 5, a Kamil Stoch 6.

