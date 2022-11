Nafciarze powalczą o punkty z liderem tabeli ekstraklasy Przemysław Paczkowski 05.11.2022 13:51 Wisła Płock zagra dzisiaj z Rakowem Częstochowa. Nafciarze od dwóch meczów w lidze są bez zwycięstwa i spotkanie z Rakowem ma być okazją żeby to zmienić. Przed meczem gościem Magazynu Sportowego RDC był zawodnik Wisły Płock Jakub Rzeźniczak.

Nafciarze powalczą o punkty z liderem tabeli ekstraklasy (autor: WISLA PLOCK SA)

- Ciężko będzie zagrozić Rakowowi, ale my chcemy zdobywać punkty - powiedział kapitan Wisły.

- Raków będzie faworytem w tym spotkaniu. Raz, że gra bardzo dobrze w tym sezonie, po drugie gra u siebie więc to drużynie z Częstochowy pomaga, bo w tym sezonie jeszcze u siebie nie przegrała. To jest piłka nożna, wiemy, jak to bywa w futbolu, że nie zawsze Ci faworyci wygrywają - mówił Rzeźniczak.

Wisła Płock zajmuje obecnie 5 miejsce w tabeli i marzą o podium. Raków jest na autostradzie do mistrzostwa Polski z przewagą 7 punktów nad Legią Warszawa.

Początek spotkania w Częstochowie o 20.

Czytaj też: Legia Warszawa wygrała 2:1 z Lechią Gdańsk