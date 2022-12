Mistrzostwa Świata w darta. Jak poradzą sobie Polacy na turnieju? Przemysław Paczkowski 20.12.2022 14:54 We wtorek swój pierwszy pojedynek rozegra pierwszy z Polaków - Sebastian Białecki. W czwartek mecz zawodnika z Mazowsza - Krzysztofa Ratajskiego. Warszawiak rozpocznie mistrzostwa od drugiej rundy.

Mistrzostwa Świata w darta. Jak poradzą sobie Polacy na turnieju? (autor: Twitter/Sebastian Białecki)

- Ratajski ostatnio jest w formie - zauważa komentator darta, Kuba Łokietek.

- Zagrał dobre mecze w tym roku w szczególności mecz w Grand Prix, mecz w Mistrzostwach Europy. Jeśli chodzi o poziom to dawno takiego Ratajskiego nie widziałem na scenie. Na pewno nie w zeszłym roku, no ale wciąż nie ma wyników. Generalnie można być dobrze nastawionym - zaznacza.

Krzysztof Ratajski zajmuje obecnie 19. miejsce w rankingu Professional Darts Corporation, największej organizacji darta na świecie. W 2020 roku dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata i w tym roku będzie bronił wyniku sprzed 2 lat.

- Ciężko będzie powtórzyć ten wynik - mówi Łokietek.

- Oczywiście ćwierćfinał nie będzie tutaj sprawą łatwą czy realną. Ale gdyby udało się nadrobić część tych pieniędzy, czwarta runda, no trzecia to absolutne minimum, nie można przegrać pierwszego spotkania. Z jednej strony mus, bo trzeba bronić tych pieniędzy ale też szansa na to żeby trochę jeszcze otworzyć swój kolejny rozdział w karierze - dodaje komentator.

Sebastian Białecki (108. miejsce w rankingu PDC) zagra we wtorek w sesji wieczornej z Jimem Williamsem (77 miejsce w rankingu PDC).

Początek sesji wieczornej o godzinie 20. Ratajski zagra pojutrze, jego mecz od 13.30 Wszystkie mecze polaków transmitowane są na antenie TVP Sport.

